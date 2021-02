Mazie bērni nemācīsies klātienē; no pirmdienas skolās individuālas konsultācijas

Ministru kabinets piektdien, 5. februārī, lēmis, ka no pirmdienas mazās klases tomēr klātienē skolā neatgriezīsies.

No izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) tviterī rakstītā izriet, ka no pirmdienas būs pieejamas individuālas konsultācijas klātienē visos skolas vecumposmos, tiem bērniem, kam grūtības mācībās un kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts. Tas attieksies arī uz skolu, profesionālo skolu un augstskolu beidzējiem. Līdz ar to 1.-2. klases klātienē neatgriezīsies.

No 8.februāra individuālas konsultācijas klātienē visos skolas vecumposmos, tiem: 1) kam grūtības mācībās, 2) kam nepieciešams psihoemocionāls atbalsts; kā arī skolu, profesionālo skolu un augstskolu beidzējiem. — Ilga Šuplinska (@ISuplinska) February 5, 2021