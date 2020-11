Mazu bērnu vecāku atbalstam Covid-19 pandēmijas laikā ieviesīs slimības palīdzības pabalstu

Ministru kabinets otrdien, 24. novembrī, ārkārtas sēdē apstiprinājis likumprojektu par grozījumiem likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ar mērķi uz terminētu laiku ieviest jaunu atbalsta veidu – slimības palīdzības pabalstu. Tas paredzēts bērnu līdz 10 gadu vecumam vecākiem gadījumos, kad netiks nodrošinātas mācības klātienē. Par likuma grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.

Preses konferencē pēc valdības sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) skaidroja, ka valdība pieņēmusi lēmumu sniegt atbalstu vecākiem, kuriem ir mazi bērni skolās, lai gadījumā, ja Covid-19 ierobežojumu dēļ bērns ir spiests palikt mājās, jo mācības klātienē nevar notikt, vecāks varētu saņemt slimības palīdzības atbalstu, pieskatot mājās bērnu līdz 10 gadu vecumam.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) paskaidroja, ka šis atbalsta pasākums tiks attiecināts uz vecākiem, kam piespiedu palikšana mājās ierobežojumu dēļ varētu būt infekcijas vairāk skartajās pašvaldībās, vai arī tajās pašvaldībās, kurās ierobežojumi nav piemēroti, bet kurās ir grūti nodrošināt prasību par trīs kvadrātmetriem telpās uz vienu skolēnu klasē.

Kā zināms, valdība arī lēma 12 pašvaldībās ieviest stingrākus ierobežojumus, kā arī lēma attiecībā uz 1.-6. klašu skolēniem noteikt stingrākas prasības, ja izglītības iestāde mācību procesu organizē klātienē. Turpmāk uz vienu skolēnu būs jānodrošina ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no klases telpas platības (ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās) un skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska (tostarp skolas koplietošanas telpās). Ja šādas prasības nebūs iespējams nodrošināt, tad konkrētās skolas skolēni mācīsies attālināti. Šīs jaunās normas būs spēkā no pirmdienas, 30. novembra, dodot laiku skolām sagatavoties.

No Labklājības ministrijas sagatavotās likumprojekta anotācijas izriet, ka tas paredzēts, ja, turpinot strauji izplatīties Covid-19 pandēmijai, tiek slēgtas atsevišķas pirmskolas izglītības iestādes un mācības vispārējās izglītības programmā tiek organizētas attālināti. Virknē ģimeņu, kurās aug bērni vecumā no viena gada līdz 10 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem un kurās vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai. Šāds atbalsts ir nepieciešams arī situācijā, ja personai jāaprūpē pilngadīga persona ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Tā kā risinājums ir jānodrošina pēc iespējas mērķēti un savlaicīgi, tai skaitā arī no pakalpojuma administrēšanas viedokļa, likumprojekts paredz ieviest slimības palīdzības pabalstu.

Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā desmit dienu laikā no dienas, kad sācies neparedzēts skolēnu brīvlaiks, pirmskolas izglītības iestāde slēgta vai uzsākts mācību process attālināti, vai dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

Slimības palīdzības pabalstu finansē no valsts pamatbudžeta. Par personām, kurām piešķirt pabalsts netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.