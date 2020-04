Mediju ētikas padome izvērtējusi virkni sūdzību par cieņas un goda aizskaršanu

Latvijas Mediju ētikas padome martā izvērtējusi virkni sūdzību par cieņu un godu aizskarošas, privātas un nepārbaudītas informācijas publicēšanu.

Biedrības darba kārtībā bija virkne jautājumu, kas saistīti ar saņemtajām sūdzībām par medijos izvietoto saturu, tostarp cieņu un godu aizskarošas, kā arī privātas un nepārbaudītas informācijas publicēšanu. Ētikas padome izskatījusi divas sūdzības par portāla un laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai" saturu, kā arī sūdzības par publikāciju "Latvijas Nacionālā frontes" izdotajā laikrakstā "DDD" un "TV3 Ziņas" sižetu par traģisko notikumu Jelgavā, kad mājdzemdību laikā bojā gāja sieviete un jaundzimušais, jo reliģiskās pārliecības dēļ netika izsaukti mediķi.

Sūdzība saistībā ar publikāciju "Policija veikusi kratīšanu "Rīgas namu pārvaldniekā""

Sūdzībā par janvāra nogalē ziņu portālā www.nra.lv publicēto rakstu par procesuālajām darbībām SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" tās iesniedzējs norādījis, ka rakstam pievienotas fotogrāfijas no notikuma vietas ar darbinieku vārdiem, uzvārdiem un ieņemamajiem amatiem. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka, publicējot viņa vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu materiālā, kas saistīts ar iespējamām prettiesiskām darbībām, tiek aizskarta personas cieņa un gods, tāpat tiek veikta personas datu apstrāde, neievērojot konfidencialitāti.

Raksts "Policija veikusi kratīšanu "Rīgas namu pārvaldniekā"" ir vispārējs atspoguļojums kratīšanas norisei konkrētajā uzņēmumā, tajā nav tiešas atsauces uz konkrēto darbinieku, un materiāls neliecina domāt, ka rakstam pievienotie foto identificē potenciālos likumpārkāpējus, tādēļ Ētikas padome šajā gadījumā nesaskata pārkāpumu. Turklāt fotogrāfijas ilustrē un procesuālo darbību norises vietu – viens no kvalitatīvas žurnālistikas principiem ir konkrēti norādīt notikušā vietu un laiku, tādēļ šādu fotogrāfiju pievienošana rakstam nav pārkāpums.

Biedrības "Dzīvnieku brīvība" sūdzība par rakstu "NRA pēta, kas un kāpēc gatavo aizliegumu lopkopībai un gaļas ēšanai Latvijā"

Biedrība "Dzīvnieku brīvība" sūdzībā norādījusi, ka žurnālista Arņa Kluiņa februārī veidotajā rakstā "NRA pēta, kas un kāpēc gatavo aizliegumu lopkopībai un gaļas ēšanai Latvijā" un tā virsrakstā ietverta nepatiesa, sagrozīta vai maldinošā formā pasniegta informācija un pārspīlējums. Žurnālists apgalvojis, ka "Dzīvnieku brīvības" janvārī notikušā akcija "Neapēd zemeslodi" uzskatāma par "lopkopības aizliegšanas kampaņu", kā arī ziņu portālā www.tvnet.lv pērnā gada augustā publicētais raksts "Pēdējais brīdis rīkoties, jo cilvēks drīz "aprīs" planētu" ir bijusi apmaksāta reklāma. Biedrība "Dzīvnieku brīvība" uzskata, ka arī citviet rakstā redzami ētikas kodeksa pārkāpumi, Arnim Kluinim izsakot dažādus nepamatotus apgalvojumus, tai pat laikā nepaskaidrojot, ka tas ir žurnālista viedoklis, nevis fakti.

Tā kā raksts saistīts ar viedokļu cīņu par gaļas patēriņa ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, Ētikas padome ieņem neitrālu pozīciju šajā viedokļu sadursmē. Turklāt nav pamatota žurnālista Arņa Kluiņa norāde, ka portāla www.tvnet.lv raksts ir apmaksāta reklāma – materiāls neliecina, ka autora rīcībā būtu pierādījumi par šāda apgalvojuma patiesumu, turklāt portāls ir precizējis rakstu, pievienojot atsauci uz viedokļa paudēju.

Ētikas padome atzinusi, ka konstatēts Biedrības ētikas kodeksa 4.4. punkta pārkāpums, jo rakstā nav skaidri nošķirti fakti no žurnālista viedokļa vai interpretācijas. Lai gan Ētikas padome augstu vērtē žurnālista tiesības paust savu redzējumu par konkrēto situāciju, ir precīzāk jānošķir viedoklis no faktiem. Mediju praksē ir iespējams nošķirt formātus, un šajā gadījumā no virsraksta secināms, ka tas ir analītisks materiāls, bet saturs liecina, ka raksts ir Arņa Kluiņa viedoklis, kas papildināts ar faktiem un to interpretācijām.

Sūdzība saistībā ar publikāciju "Latvija uz jauna gadusimteņa sliekšņa"

"Latvijas Mediju ētikas padome" saņēmusi sūdzību par biedrības "Latvijas Nacionālā fronte" izdotā laikraksta "DDD" un laikraksta interneta vietnes www.fronte.lv 25. janvārī publicēto rakstu "Latvija uz jauna gadusimteņa sliekšņa". Materiāls ir no rakstu sērijas, kas sākotnēji publicēta laikrakstā "DDD" 1999.-2000. gadā. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka publikācijas saturs veicina naida un nesaticības izraisīšanu pret personām ar homoseksuālu orientāciju, tādējādi būtiski aizskarot šo cilvēku ar likumu aizsargātās intereses uz vienlīdzību, cienījamu dzīvi, drošu vidi un diskriminācijas aizliegumu.

Vienbalsīgi tika atzīts ētikas kodeksa 4.3. pārkāpums, jo rakstā skaidri redzama diskriminācija pret konkrētu cilvēku grupu. Publikācijā vērojama nekorekta valodas izvēle, lietotie apzīmējumi ir naidīgi un nav pieļaujami, tāpat pamanāms raksta autora tolerances trūkumus un elementāru pieklājības un cilvēktiesību normu pārkāpums. Ētikas padomes ieskatā ikvienam medijam savā darbā, aplūkojot arī pretrunīgus jautājumus un uzklausot dažādus viedokļus, vienmēr ir jāciena ikviena cilvēka unikālā vērtība, un nav pieļaujama apzināta neiecietības veicināšana.

Tiesībsarga birojā saņemtā sūdzība par "TV3 Ziņas" sižetu

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs saņēmis sūdzību par pērnā gada decembrī tapušo "TV3 Ziņas" sižetu par Pirmo Evanģēlisko Jēzus draudzi un tajā notikušo traģēdiju, kad mājdzemdību laikā bojā gāja 21 gadu veca sieviete un jaundzimušais, jo reliģiskās pārliecības dēļ netika izsaukti mediķi. Sižetā demonstrēta traģēdijas norises vieta – īpašums, kuru sūdzības iesniedzēja ģimene iegādājusies pēc traģēdijas norises, nezinot par iepriekš notikušo. Lai gan žurnālisti sižetā atkārtoti norāda, ka māja vairs neatrodas draudzes valdījumā, īpašums akcentēts kā traģēdijas norises vieta. Turklāt saturiski līdzīgi materiāli, kur publiskota īpašuma adrese un fotogrāfijas, pēc kurām māja ir atpazīstama, ir atrodami arī žurnālā "IR" un portālā www.jauns.lv. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka mediji ir pārkāpuši viņa ģimenes privātumu un nodarījuši kaitējumu, radot nedrošību par atrašanos dzīvesvietā, kā arī sabiedrības informētība nemazinātos, ja mediji nebūtu izpauduši notikuma vietu.

"Latvijas Mediju ētikas padome" aicina žurnālistiem rēķināties ar personu privātumu un saskata ētikas kodeksa 3. punkta pārkāpumu par plašsaziņas mediju un mediju profesionāļu pamatvērtību neievērošanu. Ētikas padome uzsver, ka, ja konkrēto situāciju iespējams izgaismot bez personas privātuma kompromitēšanas, tas noteikti ir jādara. Šajā "TV3 Ziņas" sižetā traģēdijas norises vietu varēja nedemonstrēt un sabiedrības informētība par notikušo nemazinātos, it īpaši, ja žurnālistiem ir zināms, ka īpašums vairs neatrodas draudzes valdījumā.

Biedrība "Latvijas Mediju ētikas padome" dibināta 2018. gadā, apvienojoties kopumā piecpadsmit mediju nozares asociācijām un uzņēmumiem. Šobrīd biedrībā ir divdesmit trīs biedri, kuri pārstāv visu formu un žanru medijus, mediju asociācijas un organizācijas, kas darbojas mediju jomas pētniecībā. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir Jānis Lielpēteris. Sūdzības Mediju ētikas padome izskata deviņu cilvēku sastāvā.