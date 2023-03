'Mediju nama' jaunajai īpašniecei piedāvāts pārpirkt arī 'Dienas mediju' parādus

Laikrakstu izdevēja "Mediju nams" jaunajai īpašniecei Anastasijai Udalovai piedāvāts darījums, kas ļautu iegūt faktisku kontroli pār izdevumiem "Diena" un "Dienas bizness", svētdien ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".

"Mediju nama" nama īpašniece ir savulaik Igaunijas bagātākā cilvēka, Latvijā korupcijas lietā apsūdzētā Oļega Osinovska partnere Udalova. Izdevniecības digitālā laikraksta "Neatkarīgā" jeb NRA galvenais redaktors kopš janvāra ir Ritums Rozenbergs, kurš ilgus gadus kopā ar Uldi Dreiblatu rakstīja par Aivara Lemberga krimināllietu, taču jau kādu laiku portālā par tiesas prāvu īpaši netiek rakstīts.

Kopš pagājušā rudens NRA slejās daudz biežāk nekā Lembergs parādās citi vārdi, piemēram, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs, acīmredzami krītot vairāku NRA žurnālistu, tai skaitā paša Rozenberga, nežēlastībā. Tas noticis neilgi pēc tam, kad institūts, ko publikācijās NRA dēvē par "Grafa kantori", no sava korporatīvo biedru loka izslēdza valsts uzņēmumu "Latvijas valsts meži" (LVM), pārmetot tam apšaubāmu praksi, kādā notika valdes locekļu atlase un ievēlēšana.

Rozenbergs gan noraida, ka NRA ietu LVM pavadā. Rozenbergs apgalvo, ka tēma nenāca kaut kur no malas vai no "Mediju nama" ģenerāldirektores, juristes Dainas Ločmeles, kura izdevniecībā ienāca pagājušajā vasarā kā oficiāli līdz pat 2022.gada decembrim nezināmo investoru pārstāve. Neoficiāli gan versijas par to, ka īpašniece ir Udalova, skanēja jau kopš pagājušā pavasara.

"de facto" gan neoficiāli, bet droši zināms, ka jau pagājušajā vasarā un rudenī NRA žurnālisti ir saņēmuši dažādus Ločmeles norādījumus par tematiem vai pat konkrētiem rakstiem. Atsevišķos gadījumos kā arguments tam, kas rakstos būtu jāpalabo, piesaukts pat īpašnieku viedoklis. Tas noticis laikā, kad galvenais redaktors bija no "Dienas" atnākušais Rolands Pētersons, kurš nu ir tagadējā redaktora Rozenberga vietnieks.

Vaicāts, vai "Mediju nama" īpašnieku vai ģenerālmenedžeres līmenī notiek redakcionālo lēmumu pārrunāšana, iesaistīšanās konkrētu tematu virzībā vai interese par konkrētu rakstu tapšanu un saturu, Rozenbergs to noliedz. Arī Ločmele apgalvo, ka satura jautājumi ir tikai un vienīgi redakcijas pārziņā.

Ločmele raidījumam neatbildēja uz jautājumu par "Mediju nama" īpašnieku iespējamo interesi par citiem Latvijas preses izdevumiem vai portāliem. To rakstiski raidījumam noliedza pati Udalova.

Īpašnieku maiņa, precīzāk - jauna igauņu investora ienākšana, pagājušā gada nogalē notikusi arī izdevniecībā "Dienas bizness", kas pārņēma arī "Dienas mediju" izdevumus. Līdzās Edgaram Kotam un "Dienas" galvenajam redaktoram Gatim Madžiņam "Dienas biznesa" īpašniekos tagad ir igauņu kokrūpnieks un triatlonists Maits Laidvē.

Drīz pēc tam pret abām izdevniecībām tiesā vērsās SIA "Ostas parks", kuras līdzīpašnieks un valdes loceklis ir Ventspils bijušā mēra dēla Anrija Lemberga paziņa Jānis Lācis. Pirms vēršanās tiesā "Ostas parks" savu naudu mēģināja atgūt citādi. Lācis apstiprināja, ka viņam ar Udalovu pēdējos gados ir bijusi kāda komunikācija saistībā ar mediju biznesu - piemēram, par parādsaistību pārdošanu, taču šī ideja neesot attīstīta un darījums nenotika.

Lai gan Udalova savu interesi par citiem medijiem, tātad arī par "Dienu" un "Dienas biznesu" noliedz, "Mediju nama" iegāde nav viņas pirmie soļi Latvijas presē. Pirms pāris gadiem viņa uz brīdi pabija žurnāla "Forbes" izdevēja padomē, kur no viņas cerēts saņemt investīcijas žurnāla darbībai.

"de facto" zināms, ka "Mediju nams" visai aktīvi meklē darbiniekus, piemēram, no "Dienas" uz NRA ir pārgājuši trīs žurnālisti, taču aicināta tika arī vairāki citi. Aicināti tiek cilvēki arī no citām jomām. Piemēram, sabiedrisko attiecību speciālists Jurģis Liepnieks, vaicāts, vai viņam bijis darba piedāvājums no NRA un kāpēc viņš tam nepiekrita, "de facto" norādīja, ka nevēloties to komentēt.

NRA portāls ir nolēmis attīstīt arī krievu valodas versiju ar oriģinālsaturu, "de facto" apstiprināja galvenais redaktors. Acīmredzot, tieši šai pozīcijai domāts Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā publicētais sludinājums, kur starp darba prasībām ir vairāki punkti, kas priekšrocības dotu personai ar darba pieredzi un labām zināšanām par Krievijas iekšpolitiku.

Kā ziņots, uzņēmums "Ostas parks", kam agrāk piederēja 20% "Rīgas tirdzniecības ostas" (RTO) daļu, Ekonomisko lietu tiesā iesniedzis prasību pret mediju kompānijām SIA "Izdevniecība "Dienas mediji"" un SIA "Izdevniecība "Dienas bizness"", vēloties piedzīt vairāk nekā 1,5 miljonus eiro, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Uzņēmums lūdz piedzīt solidāri no abiem atbildētājiem naudas līdzekļus, kurus tas saskaņā ar vairākiem līgumiem esot aizdevis "Dienas medijiem". Aizdevumu atmaksai esot iestājies termiņš, bet tie neesot atmaksāti.

Laikraksta "Diena" un "Izdevniecības "Dienas bizness"" galvenais redaktors Gatis Madžiņš, kuram pieder 24% "Izdevniecības "Dienas bizness"" daļu, aģentūrai LETA norādīja, ka izdevēji "Ostas parka" prasību uzskata par nepamatotu, pat frivolu. Ņemot vēra gaidāmo tiesvedību, plašākus komentārus abu kompāniju pārstāvji patlaban nesniegšot.

"Ostas parks" prasības pieteikumā klāsta, ka laika posmā no 2016.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim noslēdzis ar "Dienas medijiem" vairākus aizdevuma līgumus, aizdodot 1 395 000 eiro saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Ieskaitot par aizdevuma lietojumu maksājamo procentu kopsummu, kopējais parāds esot sasniedzis 1 562 329 eiro.

No prasības noprotams, ka pērn 16.decembrī "Dienas mediji" nosūtījuši "Ostas parkam" vēstuli, kurā apstrīdējuši līgumu būtību jeb to, ka tajos minētās summas bijušas aizdevums. "Ostas parks" to traktē kā uzņēmuma mēģinājumu izvairīties no maksātnespējas.

Prasība pret "Dienas biznesu" tiek pamatota ar to, ka uzņēmums pagājušā gada nogalē un šā gada sākumā ir pārņēmis "Dienas mediju" pamata komercdarbības virzienu un ar to saistīto mantu, līdz ar to arī saistības.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada nogalē notika izmaiņas "Dienas biznesa" īpašnieku sastāvā. Līdz tam vienīgais īpašnieks bija Edgars Kots, kurš ir arī vienīgais "Dienas mediju" dalībnieks, bet tagad 52% daļu pieder igauņu uzņēmējam Maitam Laidvē, savukārt Madžiņam un Kotam - katram pa 24%.

Paziņojumā medijiem toreiz arī tika skaidrots, ka, noslēdzot 2022.gada pavasarī sākto mediju grupas restrukturizācijas procesu, no 2023.gada janvāra laikrakstu "Diena" un ar to saistītos drukātos izdevumus izdod "Izdevniecība "Dienas bizness"", kas kļuvusi par attiecīgo preču zīmju lietotāju. Tāpat uzņēmums turpmāk uzturēšot portālus "diena.lv" un "db.lv".

Laikrakstu "Diena" iepriekš izdevusī "Izdevniecība "Dienas mediji"" 2021.gadā strādāja ar 1,88 miljonu eiro apgrozījumu. Uzņēmums ilgstoši strādājis ar zaudējumiem, un 2021.gadā tie bija 129 303 eiro, liecina "firmas.lv" informācija. Savukārt žurnālu "Dienas Bizness" izdodošā "Izdevniecība "Dienas bizness"" 2021.gadā strādājusi ar 744 205 eiro apgrozījumu un 126 077 eiro peļņu.

"Ostas parks" pastarpināti (caur SIA "Latrealty") pieder Dacei Dangenai (57%) un Jānim Lācim (43%). Dati par 2021.gadu nav pieejami, bet 2020.gadā uzņēmuma zaudējumi sasniedza 2,4 miljonus eiro. Uzņēmums reģistrēts 2008.gadā un ilgstoši bija 20% RTO daļu īpašnieks.

Pārējie RTO īpašnieki bija ekspolitiķa Andra Šķēles un tagadējā Saeimas deputāta Aināra Šlesera ģimenēm pastarpināti piederošais uzņēmums AS "MCH investīcijas" (60%) un Ralfa Kļaviņa uzņēmums SIA "Latmorporttrans" (20%), bet 2021.gada rudenī notika darījums, kura rezultātā ilggadējais RTO koncerna vadītājs un līdzīpašnieks Kļaviņš izstājās no uzņēmuma.

Šis darījums aizsāka koncerna uzņēmumu reorganizāciju virkni, kā rezultātā šobrīd vadošais uzņēmums ir AS "Riga Port", kura pamatkapitāls ir 53,703 miljoni eiro. Kompānijas īpašnieki pastarpināti (caur SIA "Multi Capital Holdings" un vēl vairākiem uzņēmumiem) ir Šlesera un Šķēles ģimenes, bet no publiski pieejamās informācijas nav zināms, vai savas daļas ir saglabājis arī "Ostas parks".

"Riga Port" pilnībā pieder vairāki uzņēmumi, kas strādā Rīgas ostā. Šķēles un Šlesera ģimeņu uzņēmumiem pieder arī nekustamie īpašumi Andrejsalā un citur ostā.