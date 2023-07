'Melnā kaste'. Kādēļ gandrīz trešdaļa krievvalodīgo neatklāj savu viedokli, bet nabadzīgie neprotestē?

Žurnāls "Spektr" sadarbībā ar neatkarīgo pētnieci Olgu Procevsku un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS veicis pētījumu "Latvijas iedzīvotāju riska tolerance un attieksme pret aktuālajiem notikumiem". Pētījums notika ar Nīderlandes vēstniecības un Kanādas vēstniecības Latvijā atbalstu. Par pētījuma rezultātiem aizvadīta diskusija, kurā piedalījās Latvijas akadēmiskās pasaules pārstāvji – sociologi, antropologi un filozofi. Diskusijas dalībniekus visvairāk interesēja, ko patiesībā domā trešdaļa krievvalodīgo, kas atteicās atbildēt uz sāpīgajiem jautājumiem par vainu un atbildību.

Pētījuma pamatā bija divas valsts mēroga aptaujas Latvijā 2023. gada martā – klātienē dzīvesvietās (1020 respondenti) un tiešsaistē (1231 respondents) – ar reprezentatīvu (proti, pilnu) izlasi vecumā no 18 līdz 75 gadiem. No visiem aptaujātajiem 1191 respondentam dzimtā valoda ir latviešu, vēl 1039 ir krievvalodīgie (ģimenē saziņa notiek krievu valodā). Pētījuma autoru mērķis bija, pirmkārt, noskaidrot, kā mainījusies Latvijas iedzīvotāju attieksme pret aktuālajiem notikumiem valstī, it īpaši pret karu Ukrainā. Otrkārt, tika mērīta Latvijas iedzīvotāju gatavība riskēt, pētīts, kā tā veidojas un ko ietekmē.

Galvenie secinājumi



Diskusijā pēc pētījuma Olga Procevska uzskaitīja galvenos secinājumus. Izrādās, ka krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji informāciju galvenokārt iegūst sociālajos tīklos un Latvijas komercmedijos krievu valodā. Viņi, it īpaši jaunieši, joprojām vēlas saņemt informāciju krievu valodā, taču ir skeptiski pret medijiem, kurus kontrolē Krievijas valdība. Interesanti, ka sirdij tuvi nav arī Latvijas sabiedriskie mediji krievu valodā.

Pētnieki beidzot guvuši pamatotu apstiprinājumu plaši izplatītajam viedoklim, ka "Saskaņa" pēdējās Saeimas vēlēšanās zaudējusi nepietiekami prokrieviskas nostājas dēļ. Galvenokārt tādēļ, ka nenosargāja krievu skolas un neaizstāvēja pieminekli Uzvaras parkā.

Runājot par iedzīvotāju attieksmi pret karu Ukrainā, svarīgākais atklājums ir tas, ka krievvalodīgie vēlas