'Mēness aptiekās' un VCA poliklīnikās izdalīs 300 000 sejas masku

Akcijas "Sargi citus" ietvaros "Mēness aptiekas" un "Veselības centru apvienības" (VCA) klientiem visā Latvijā tiks izdalīti 300 000 sejas masku, aicinot iedzīvotājus šīs maskas lietot publiskās vietās, īpaši sabiedriskajā transportā, portālu "Delfi" informēja AS "Repharm" komunikācijas direktore Līga Ribkinska.

Bezmaksas masku izdale norisināsies no 1. jūnija līdz 10. jūnijam vai līdz brīdim, kad visas 300 000 maskas būs izdalītas. "Mēness aptiekas" klientiem maska tiks izsniegta līdz ar veikto pirkumu.

VCA poliklīniku reģistratūrās tās izsniegs pacientiem, kuri saņem pakalpojumus. Katra sejas maska, ievērojot higiēnas prasības, ir iepakota atsevišķā aploksnē, kas apdrukāta ar maskas lietošanas ieteikumiem, skaidroja Ribkinska.

"Lai arī Latvijā un citviet pasaulē pakāpeniski tiek mazināti ierobežojumi, kas saistīti ar Covid-19 izplatības apkarošanu, cīņa ar vīrusu vēl nav galā, un joprojām ir ļoti svarīgi ievērot Veselības ministrijas rekomendācijas, tostarp par sejas masku lietošanu publiskās vietās, īpaši sabiedriskajā transportā," pauž "Mēness aptiekas" pārstāvis, veselības uzņēmumu grupas "Repharm" ģenerāldirektors Dins Šmits.

Sejas maskas ir būtisks instruments koronavīrusa izplatības ierobežošanā un kopējā sabiedrības veselības uzlabošanā – to lietošana var minimizēt inficēšanās iespēju, aizturot vīrusa daļiņu nokļūšanu uz sejas fiziskā kontakta laikā, kā arī maska var ievērojami mazināt vīrusa pārneses riskus, apgalvo Šmits.

Viņš norāda, ka svarīgi ir paturēt prātā: sabiedrībā var būt daudz asimptomātisku pacientu, kas, paši to neapzinoties, varētu būt inficējušies un pārnēsā vīrusu, šādi apdraudot citus. "Tāpēc sejas masku ieteicams izmantot gan savai aizsardzībai, gan jo īpaši tāpēc, lai no saslimšanas pasargātu citus," uzsver Šmits.

Sociāli atbildīgā akcijā "Sargi citus" iedzīvotājiem tiks izdalītas bezmaksas medicīniskās maskas, kas atbilst Eiropas standartu prasībām. Lietojot tās nosegs maskas nesātāja degunu, muti un zodu. Šādi iecerēts nodrošināt aizsardzību pret gaisa pilieniem, kas izdalās no inficētās personas elpceļiem.

"Pareiza maskas lietošana ir svarīga, lai nodrošinātu, ka tā aizsargā paša nēsātāja un citu līdzcilvēku veselību. Ikvienam pirms sejas maskas uzvilkšanas vai noņemšanas rokām jābūt tīrām un dezinficētām, mazgājot ar ziepēm un ūdeni vai izmantojot speciālus dezinfekcijas līdzekļus. Kad maska uzvilkta, tai, cieši pieguļot, jānosedz sejas daļu no deguna augšējās daļas līdz zodam. Savukārt, noņemot masku, nedrīkst pieskarties tās priekšpusei, jo tad uz rokām paliek vīrusi. Maska jānoņem no mugurpuses aiz fiksējošās saites. Protams, pats galvenais, lai novērstu vīrusa pārnešanas iespēju, masku nedrīkst lietot atkārtoti," skaidro "Mēness aptiekas" farmaceits Vadims Brižaņs.

Jau vēstīts, ka "Mēness aptieka" aprīlī ir uzsākusi informatīvi sociālu akciju "Sargi citus", kuras mērķis ir sniegt ieguldījumu jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības ierobežošanā un arī pandēmijas izraisīto seku mazināšanā.

Akcijas ietvaros reklāmas budžets 100 000 eiro apmērā tiek investēts vietējos medijos, šādi paužot atbalstu Latvijas žurnālistiem krīzes laikā. Izmantojot minēto budžetu, vietējos medijos izvietoti izglītojoši materiāli ar ieteikumiem, kā no koronavīrusa pasargāt sevi un citus.

Ar "Mēness aptieka" zīmolu strādā akciju sabiedrība "Sentor Farm aptiekas", kas iekļaujas Latvijas veselības uzņēmumu grupā AS "Repharm", kam pieder arī zāļu vairumtirgotāja AS "Recipe Plus", augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", AS "Veselības centru apvienība" un SIA "Centrālā laboratorija".

Šis aptieku uzņēmums nodrošina pacientiem plašu zāļu un aptiekas produktu klāstu un farmaceitisko aprūpi. "Mēness aptieka" zīmola aptiekas ir pieejamas Rīgā un tās apkaimē, kā arī Jūrmalā, Siguldā, Olainē un Salaspilī, kā arī Valkā, Cēsīs, Alojā, Madonā, Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Talsos, Saldū, Daugavpilī, Jēkabpilī, Krāslavā, Preiļos, Rēzeknē, Ludzā un Gulbenē un cituviet Latvijā.