'Mēs vēl daudz ko varam paveikt' – Kariņš nešaubās par valdības saliedētību

Pēc pagājušās nedēļas laikā plašsaziņas līdzekļos vairākkārt izskanējušām runām par aizkulišu cīņām un iespējamo valdības maiņu pirmdien, 15. martā, valdošās koalīcijas partiju pārstāvji publiski apliecināja vēlmi turpināt iesāktos darbus un stiprināt komandas garu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Valdības darbs ir komandas darbs, un jebkura valdība ir tik stipra, cik stipra ir visa komanda. Nav grūti ne šajā, ne agrākās valdībās atrast visādas nepilnības. Es arī pats atzīstu, ka tādas ir bijušas, bet galvenais ir, vai mēs tās apzināmies, reaģējam un labojam. Šī valdība un mēs visi koleģiāli kopā, kad esam pieļāvuši kādu nepilnību, esam tomēr pēc iespējas ātri un gribīgi to koriģējuši. Mēs līdz šim esam veikuši samērā vērienīgas reformas – administratīvi teritoriālā reforma, vēl procesā augstākās izglītības reforma, un šodien lēmām iekustināt ostu reformu Rīgā un Ventspilī. Mums vēl daudz kopā darāmu darbu, un, ja mēs uzturēsim koleģiālo un komandas garu, kāds šobrīd ir, mēs vēl daudz ko kopīgiem spēkiem varēsim paveikt," pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Kariņš.

Arī citi partneri, atbildot uz žurnālistu jautājumiem par valdības stabilitāti un valdības darbā nepieciešamajiem uzlabojumiem, uz nākotni raudzījās optimistiski.

Saeimas frakcijas līderis Māris Možvillo (PCL/KPV LV) atzina, ka "šajā grūtajā brīdī ir jāatrod spēja vienam otrā ieklausīties un saprast, ka katrs ministrs savā jomā mēģina paveikt vislabāko, taču vienlaikus jāskatās arī uz valsti kopumā. Sarunas, sadarbība un mēģinājumi saprast katra ministra teikto un censties to salikt kopējā redzējumā, lai valsts attīstās un iziet no krīzes spēcīgāka".

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) domā, ka visi saprot patiesos cēloņus runām par valdības gāšanu, un iesaka neklausīties "diedziņu raustītājos", kas "vienmēr jau trīsdesmit gadus stāvējuši aiz visu valdību mugurām un norādījuši, kā valdību dalībniekiem rīkoties".

"Jāsaprot, ka ar šo valdību šīs tradīcijas ir izbeigtas, un tā arī būtu jānostrādā līdz pašām šī Saeimas sasaukuma beigām. Visas runas par valdības gāšanu ir saistītas ar diedziņu raustītājiem, no kuriem viens šobrīd atrodas cietumā. Ne velti runas ir sākušās tieši brīdī, kad ieslodzījuma termiņš ir kļuvis ļoti reāls. Tas nav saistīts ar valdības iekšējiem jautājumiem, bet ārējiem," par baumām par gāšanu sacīja Bordāns.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) par nepieciešamajiem uzlabojumiem valdības darbā teica, ka jebkuras valdības mērs ir spēja īstenot pašai savus izvirzītos mērķus un risināt uzdevumus, kuri izriet no situācijas, kurā ir valsts un sabiedrība. "No manis kā veselības ministra pozīcijas un arī mūsu apvienībai šie ir svarīgākie jautājumi, ko valdībā risināt. Valdības rīcības mērs un nepieciešamie uzlabojumi izriet no tā, kā mums veicas ar Covid-19 pandēmiju, vakcināciju un iziešanu no krīzes," teica ministrs.

Viņš norādīja, ka vēsturiski, atpakaļ skatoties, ir bijušas situācijas, kad valdība būtu varējusi strādāt labāk. "Mēs būtu varējuši savlaicīgāk novērst otro vilni rudenī, un toreiz valdības lēmumi bija acīmredzami nokavēti. Šobrīd mēs rīkojamies samērā atbildīgi, un saslimstības dati liecina, ka mums pagaidām izdodas novērst saslimstības trešo vilni. Šobrīd, kaut ar nokavēšanos, bet mēs pieņemam lēmumus sabiedrības sociālai atbalstīšanai. Līdz ar to es teiktu, ka zināms kļūdu labojums notiek. Attiecībā uz vakcinācijas projekta gaitu personīgi sagaidītu zināmus uzlabojumos valdības darbā un gribētu cerēt uz valdības kolēģu tādu nostāju, ka tā ir kopīga valdības atbildība par to, kā mums veicas. Ka es izjūtu tādu pleca sajūtu no kolēģiem valdībā un jautājumu, kā palīdzēt ar visaptverošu vakcinācijas projektu, kam ir milzīgi mērķi un izaicinājumi. Neviens atsevišķs ministrs un neviena atsevišķa ministrija viena pati to paveikt nespēj. Tas ir tas, ko es sagaidītu valdības darbā," teica Pavļuts.

Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava atzina, ka dažkārt ir bijuši novēloti lēmumi. "Vai tas būtu attiecībā uz ārvalstu ieceļotāju kontroli, ko pirms gada rosinājām stingrāku, lai nebūtu uz vietas jāievieš tik stingri ierobežojumi. Vai tas būtu attiecībā par vakcinācijas plāna izstrādi – ir bijuši novēloti lēmumi. Tāpat ir bijuši daži neloģiski lēmumi, kas pēc tam ir laboti. Tomēr, neskatoties uz to, kā piecas partijas sastrādājas, kopumā šī valdība ļoti labi darbojas iedzīvotāju interesēs," uzskata Dombrava.

"Ja šī pati valdība būtu pārcelta uz 2008./2009. gada krīzi, neticu, ka šī valdība pieņemtu lēmumus, kas faktiski padarīja nabadzīgus ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju par labu dažiem baņķieriem. Neticu, ka šīs valdības lēmumu rezultātā tik daudz cilvēkiem būtu bijis jābrauc prom. Neskatoties uz tām pretrunām, kas ir mūsu starpā, šī valdība ir parādījusi, ka spēj pieņemt ļoti daudz izšķirošu reformu, kuras pirms tam vairākas desmitgades neviens nevarēja pieņemt. Arī par atbalstu iedzīvotājiem, kas dažos gadījumos varēja būt ātrāk vai lielāks, bet atbalsts ģimenēm ar bērniem ir nebijis precedents. To ir jānovērtē, jo tās būs turpmāk mēraukla jebkurā krīzē jebkurai valdībai tam, kā krīzes brīdī jāizturas pret saviem iedzīvotājiem. Tas ir pozitīvais šai valdībai. Valdība pati jau nekritīs, ja neviens no iekšienes to nesagāzīs," teica Dombrava.

Savukārt uz "Delfi" jautājumu, vai koalīcijas partnerus – JKP un "PCL/KPV LV"–, kuru pārstāvji pagājušā ceturtdienā Saeimā pievienojās opozīcijas paustajai kritikai par Vakcinācijas projekta biroja lietderīgumu apmierina Pavļuta pirmdienas rītā izsludinātā biroja reorganizācija, iekļaujot to Nacionālajā veselības dienestā, atbilde bija pozitīva.

"Mēs atbalstām šīs reformas, uzticamies Pavļutam, un koalīcijā izrunājām, kas mums liekas nepieciešams sabiedrības interesēs. Tomēr nevaram arī iet citu atbildības lauciņā un saglabājam sev tiesības izteikt kritiku par to, kas mums neliekas sabiedrības interesēs," teica Bordāns. Pēc šī vēstījuma Pavļuts pateicās Bordānam par atbalstu un uzticēšanos.

Možvillo sacīja, ka deputāta Ērika Pucena paziņojums nav visas frakcijas viedoklis, bet ir viena deputāta domas, taču sarunās ar biedriem bijis uztraukums par ap "Vakcinācijas biroju vējojošo negatīvo auru". "Šī brīža risinājums mūs apmierina, un ceram, ka vairs ministram nebūs jāatvainojas par kaut kādiem neizdarītiem darbiem, kuriem līdzi nāk zināma negatīva aura," teica Možvillo.

Kariņš par biroja reorganizāciju žurnālistiem sacīja, ka vakcinācija ir veselības ministra un Veselības ministrijas atbildība, un tā ir ministra kompetence, kā to vislabāk organizēt. Galvenais, lai process ir cilvēkiem saprotams un pieejams, un tad, kad mums ir pieejamas vakcīnas, lai vakcinācija norit raiti, it īpaši aprīlī, kad sāksies masu vakcinācijas posms, uzsvēra valdības vadītājs.