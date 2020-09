Meža kapos svinīgi pārapbedī valstsvīru un diplomātu Miķeļi Valteru

Rīgas I Meža kapos trešdien, 23. septembrī, pārapbedīts Latvijas pirmais iekšlietu ministrs, diplomāts un valstsvīrs Miķelis Valters, informēja Ārlietu ministrija.

Pirms pārapbedīšanas norisinājās piemiņas ceremonijā Rīgas pilī, kurā uzrunu teica ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) un iekšlietu ministrs Sandris Ģirģens (KPV LV).

"Lielā mērā pateicoties Miķelim Valteram, Latvijā kā idejiska kustība piedzima politiskais nacionālisms. Ideja, kas latviešus aicina apzināties savu nacionālo identitāti – valodu, kultūru, kopīgo vēsturi un ģeogrāfiskos apstākļus," sacīja Mūrniece, uzsverot, ka Valters jau kopš jaunības redzēja Latviju kā neatkarīgu un brīvu valsti.

"No jaunstrāvnieka līdz nepagurstošam Latvijas valstiskuma un Baltijas valstu sadarbības rosinātājam, no demokrātijas līdz vienotas Eiropas idejas aizstāvim, no aktīva publicista līdz erudītam tiesību profesionālim, mākslas un kultūras pārzinātājam," raksturojot Valtera mūžu, pauda Mūrniece.

Tāpat Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka Valters bija Latvijas valsts patriots līdz pat sava mūža beigām un no ikviena prasīja valsts patriotismu. "Nekāda un neviena paustā kritika nespēja ietekmēt Valtera darbošanos Latvijas labā. Visas lietas Valters savā mūžā vispirms vērtēja pēc mērauklas – kas nāk par labu nacionālai valstij. Miķelis Valters bija cilvēks ar augstu iekšējo brīvību un tādu pat vēlējās redzēt savu tautu – brīvu un pastāvīgu," sacīja Mūrniece.

Saeimas priekšsēdētāja pauda pateicību Valteram par viņa mūžu un devumu Latvijai. "Šodien mēs sakām – Miķelis Valters beidzot ir atgriezies mājās. Savas tēvzemes dēls ir atgriezies Latvijā. Un tas mūs stiprina," teica Mūrniece.

Pārapbedīšanas ceremonijā I Meža kapos piedalījās Valtera tuvinieki, Valsts prezidenta, Saeimas, Ārlietu ministrijas pārstāvji un Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, Liepājas domes priekšsēdētājs un domes pārstāvji. Iekšlietu ministrija un studentu korporācijas "Fraternitas Lataviensis" nodrošināja godasardzi.

Gatavojoties šim svinīgajam notikumam, Iekšlietu ministrija organizēja Miķeļa Valtera kapavietas labiekārtošanu Rīgas Meža kapos, piemiņas vietas ierīkošanu un pieminekļa izveidošanu un uzstādīšanu. Par atbilstošāko konkursā atzina tēlnieka Valta Barkāna izstrādāto piemiņas ansambļa skici.

Vēstīts, ka 11. augustā Francijā, Nicas pilsētas Austrumu kapsētā, tika veikta Valtera ekshumācija, un ar avio reisu 14. augustā no Nicas pārapbedīšanai Latvijā tika nogādāti Miķeļa Valtera pīšļi.

Valstsvīrs Valters (1874-1968) bija Latvijas pirmais iekšlietu ministrs, politiķis, diplomāts, žurnālists un literāts. Viņam bija nozīmīga loma Latvijas neatkarības idejas formulēšanā un valsts dibināšanā.

No 1919. gada oktobra Valters bija diplomātiskais pārstāvis Itālijā, 1921. gada martā – ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Itālijā, no 1921. gada novembra – arī nerezidējošais ministrs Spānijā un Portugālē.

Valters bijis ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs arī Francijā, Polijā, Ungārijā Beļģijā un Luksemburgā, kā arī konsuls Karaļaučos (Austrumprūsijā).