Mičerevskis vērsies KNAB par iespējamu nelikumīgu partijas LA finansēšanu

Rīgas domes deputāts Māris Mičerevskis ir vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas dienestā (KNAB) saistībā ar iespējamu nelikumīgu partijas "Latvijas attīstībai" finansēšanu, deputāts otrdien norādīja Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas sēdē.

Ārkārtas komitejas sēde tika sasaukta pēc komitejas priekšsēdētājas Lindas Ozolas (JKP) iniciatīvas. Viņa komitejā skaidroja, ka komitejām viens no pienākumiem ir sniegt atzinumus savas kompetences ietvaros, tāpēc arī ir svarīgi reaģēt par iespējamu nelikumīgu partiju finansēšanu pirms Saeimas un Rīgas domes vēlēšanām.

Mičerevskis deputātiem skaidroja, ka ir vērsies KNAB saistībā ar partijas LA iespējamu nelikumīgu finansēšanu, sīkāk to nekomentējot. Reizē viņš norādīja, ka LA tā esot "ierasta prakse" — no sponsoriem saņemt skaidru naudu, kas vēlāk tiek iedota partijas biedriem, lai to noziedotu partijai.

"Arī es esmu to darījis. Gan privātās sarunās ar partijas biedriem, gan novērojot no malas, man ir pamats domāt, ka visi ziedojumi LA ir bijušie šādi – tā nav bijusi pašu partijas biedru nauda, bet saņemta no sponsoriem skaidrā naudā," norādīja Mičerevskis.

Reizē viņš rosināja komitejas ietvarā domāt par trauksmes cēlāju atbalsta institūcijas izveidi un atzina, ka "nezināju, ar ko es riskēju un kādas varētu būt konsekvences".

Komitejas sēdē bija pieaicināts arī KNAB pārstāvis Andris Donskis, kas skaidroja, ka sponsoru naudas ziedošana partijām ir aizliegta un, ja tas noticis lielos apmēros, par to iestājas administratīvā un kriminālatbildība. Taču krimināllikums pieļauj iespēju atbrīvot personas, kas ir atbalstītāji, ja viņš ziņo par šādiem pārkāpumiem un sadarbojas ar KNAB, savukārt administratīvās atbildības likums paredz, ka, ja persona ir pieteikusies pirms administratīvā soda, tad atzīšanās uzskatāma par vainu mīkstinošu apstākli.

Vairāki deputāti komitejas sēdes laikā uzteica Mičerevska drosmi runāt atklāti par notiekošo LA.

Deputāte Laima Geikina (APP) norādīja, ka arī viņas pārstāvētajā frakcijā noritējušas sarunas ar Mičerevski un frakcija vienojusies par sešām tēzēm, ko aicināja iekļaut sēdes protokolā. Viņa aicināja Rīgas domi sadarboties ar KNAB, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie izmeklēšanas rezultātiem. Tāpat viņa aicināja komitejā neīstenot tiesas funkcijas, jo ir zināms vien par ētikas pārkāpumiem, tāpēc nepieciešams aktualizēt Rīgas domes ētikas kodeksu vai izstrādāt jaunu, lai pēc tā varētu vērtēt aktuālo situāciju.

"Runājam par principiem, nevis personām, un aicinām jau šobrīd Rīgas domes deputātiem atvērt savus kalendārus un frakcijām ieviest lobēšanas reģistru, negaidot, kamēr Saeima būs lēmusi par likumu," aicināja Geikina.

Savukārt deputāte Eiženija Aldermane (Saskaņa) norādīja, ka nesaprot, kāpēc šī sēde sasaukta pirmssvētku dienā, jo tās sasaukšana vēlāk nebūtu neko mainījusi. Reizē viņa uzteica Mičerevska uzdrīkstēšanos, atzīstot, ka līdzīgas emocijas izjutusi februārī, kad partiju "Gods kalpot Rīgai" pameta seši cilvēki, viņu ieskaitot.

"Es neizslēdzu, ka šī saruna bija vajadzīga. Bet dažas saites, kuras minēja Mičerevskis, bija zināmas jau iepriekšējā sasaukumā. Ja visiem deputātiem godīgi teiktu atbildi – mēs par šo jautājumu savstarpēji zinājām, un savstarpēji runājām. Dažas no šīm saitēm bija iemesls, kāpēc mēs atstājām GKR. Vai tas ko izmainīs, īstas atbildes man nav," norādīja Aldermane.

Jau vēstīts, ka Mičerevskis paziņoja par izstāšanos no LA, jo viņam neesot pieņemama partijas līderu aizkulišu tirgošanās, aizstāvot, viņaprāt, "neveiksmīgi strādājošu ministri" – Ilzi Viņķeli (AP).

Pēc izstāšanās viņš sāka dalīties ar informāciju par partijā notiekošo - atklāja, ka Pūce, kamēr bija VARAM ministrs, izmantojis Rīgas domes deputātiem piešķirto caurlaidi automašīnas novietošanai, kā arī pievērsa sabiedrības uzmanību LA iespējamai nelikumīgai finansēšanai.