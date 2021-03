Mikroprocesora bojājuma dēļ Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā kavē visi vilcieni

Mikroprocesora bojājuma dēļ Rīgas stacijā kavē visi vilcieni, kuriem ir jāizbrauc un jāiebrauc Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, apliecināja VAS "Pasažieru vilciens" pārstāve Aija Babre.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa sacīja, ka vilcieni Rīgas centrālajā stacijā nevar iebraukt un izbraukt no tās jau no pulksten 16.10. Pašreiz visi vilcieni pasažierus izlaiž vienu pieturu pirms centrālās stacijas un no šīm pieturām dodas arī pretējā virzienā.

Pasažieri, kuri bija iegādājušies biļeti braucienam līdz Rīgas centrālajai stacijai vai no tās, bet nav varējuši to izmantot, varēs par tām saņemt naudu atpakaļ, vēršoties pie "Pasažieru vilciena".

Tikmēr VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāve Ieva Kārkliņa skaidroja, ka vilcienu vadības sistēmas centrālajā procesorā radusies kļūme programmatūras nodrošinājumā. "Patlaban esam mobilizējuši visus iespējamos spēkus un ceram, ka tuvāko pāris stundu laikā mēs atrisināsim šo problēmu," teica Kārkliņa.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.