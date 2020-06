Ministru kabinets atbalsta koncertzāles būvniecību Elizabetes ielā

Ministru kabinets otrdien, 16. jūnijā, atbalstīja Kultūras ministrijas priekšlikumu Nacionālo akustisko koncertzāli būvēt Elizabetes ielā 2, kur patlaban atrodas Pasaules tirdzniecības centra biroju ēka, preses konferencē pēc valdības sēdes paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

"Ministru kabineta lēmums ir vēsturisks – tam jāatšķir jauna lappuse gan kultūras, gan būvniecības, gan ar tām saistīto nozaru attīstībā Latvijā, projektam kļūstot par spēcīgu impulsu radošās ekonomikas attīstībai. Mums ir būtiski, lai tajā tiktu ievēroti visi 21. gadsimta standartiem atbilstoši nosacījumi, īpaši klimatam neitrāla domāšana, cienīga attieksme pret apkārtējo vidi un profesionāļu un plašas sabiedrības iesaiste šīs kultūrvietas izveides turpmākajā procesā," pauda Puntulis.

Valdības lēmums paredz, ka nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai tiek piesaistīts nekustamais īpašums Elizabetes ielā 2 un Kronvalda bulvārī 6. Vienlaikus finanšu kā VAS "Valsts nekustamie īpašumi" kapitāla daļu turētājai izslēgt no uzņēmuma pamatkapitāla minētos nekustamos īpašumus, reģistrēt tos uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, vienlaikus risinot jautājumu par līdzvērtīgu nekustamo īpašumu ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju jānodrošina turpmākās darbības nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai, tajā skaitā jānodrošina finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi nacionālās koncertzāles projektam publiskās privātās partnerības modelī, jāveic nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2 sastāvā esošās būves demontāžas plānošanas, projektēšanas un demontāžas darbu īstenošanu, kā arī jānodrošina starptautiska metu konkursa izsludināšanu.

Līdz 2021. gada 31. decembrim Ministru kabinetā jāiesniedz informatīvo ziņojumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu.

Tāpat Kultūras ministrijai, konsultējoties ar Latvijas Arhitektu savienību, būs jārīko augstas kvalitātes un labi sagatavots starptautisks arhitektūras ideju un projektu konkurss divās kārtās, kas atbilstu Latvijas Arhitektu savienības konkursu rīkošanas labās prakses vadlīnijām un Eiropas Arhitektu padomes un Starptautiskās Arhitektu savienības rekomendācijām.

"Arhitektūras ideju un metu konkursi ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt izcilu sniegumu būvniecībā, vienlaikus ievērojot sabiedrības intereses. Metu konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu koncertzāles un tās teritorijas attīstības vīziju," uzsver kultūras ministrs.

Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai 2021. gadā plānots finansējums 7 000 000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā ēkas Elizabetes ielā 2, Rīgā, nojaukšanas būvdarbu būvprojekta izstrādes, ekspertīzes, būvdarbu un citas izmaksas izmaksas,

2020. gadā plānoti sagatavošanās darbi nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai un, ja to laikā radīsies izdevumi, tad tie tiks segti no Kultūras ministrijai esošajiem valsts budžeta līdzekļiem, informē ministrija.

Jau ziņots, ka Kariņš pirmdien pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem pastāstīja, ka panākta vienošanās par Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecību, kas ir arī viens no šīs valdības deklarācijā minētajiem darbiem.

"Rītdien mēs pieņemsim formālu lēmumu, ka ir paredzēts Rīgā, Elizabetes ielā 2, celt koncertzāli padomju laikā celtās ēkas vietā. Tas būtu tikai celtniecības procesa sākums, bet mēs viesīsim skaidrību sabiedrībai, kurā vietā Rīgā šāda zāle būs. Mēs to koleģiāli izrunājām un visi vienojāmies, ka šis ir tas virziens, kur ejam. Tur ir divi plusi – ka šādai zālei Rīgā ir vieta un ka varam nomainīt ēku, kurai nav laba saskaņa ar mūsu sabiedrību, ar ēku, kurai būs ļoti laba saskaņa ar mūsu sabiedrības noskaņojumu," teica valdības vadītājs.

"Akustiskā koncertzāle ir sens, gadiem nenokārtots valsts parāds mūsu izcilajai mūzikas nozarei. Esmu ļoti gandarīts, ka tieši šī valdība ir gatava šo parādu nokārtot, un nokārtot to nevis vienkārši, bet cieņpilni. Šī ir unikāla iespēja to cieņpilni nokārtot tādā apmērā – atdodot koncertzāles būvniecībai vislabāko vietu Rīgā un pie viena atbrīvojoties no šī komunisma rēga un ēkas, kura joprojām klaji demonstrē komunisma laika patvaļu, uzbūvējot pilsētas parkā labākajā pilsētas vietā nomenklatūras ēku. Ļoti ceru, ka līdz otrdienai atsevišķi iebildumi no ministrijām tiks nokārtoti, un valdība pieņems vēsturisko lēmumu," žurnālistiem sacīja Puntulis.