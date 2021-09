Ministru lūgs atlaist Salaspils novada mēru Čudaru

Par deputātu proporcionalitātes principa neievērošanu, veidojot domes komiteju sastāvus, Salaspils novada deputāts Jānis Nebars (NA) aicinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu (AP) no amata atbrīvot Salaspils novada mēru Raimondu Čudaru (JV), portālu "Delfi" informēja deputāts.

2021. gada pašvaldību vēlēšanās Salaspils novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, no kuriem astoņi deputāti ievēlēti no partijas "Jaunā Vienotība" (JV) saraksta, trīs deputāti no Nacionālās apvienības (NA), Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un Latvijas Zemnieku savienības (LZS) apvienotā saraksta, trīs deputāti no Latvijas Zaļās partijas (LZP) saraksta un viena deputāte no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" (S) saraksta.

Nebars aplēsis, ka, ievēlot komiteju locekļus, vidēji viens no JV saraksta ievēlētais deputāts domē strādā 2,13 komitejās, viens no S – 2 komitejās, viens no LZP ievēlētais – 1,67 komitejās, bet viens no NA, LRA un LZS saraksta ievēlētais deputāts vidēji strādā 1,33 komitejās.

"Komiteju proporcionalitātes salīdzinājums skaidri norāda proporcionalitātes principa neievērošanu. JV iedalīto vietu skaits visās komitejās tiek apaļots uz augšu, savukārt NA visās komitejās iedalīto vietu skaits tiek apaļots uz leju," paudis Nebars.

Šā gada 17. septembrī Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu apmierināt Nebara lūgumu par pagaidu noregulējumu, uzliekot par pienākumu Salaspils novada domei viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas izdot lēmumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, ievērojot tiesas lēmumā ietvertos apsvērumus par deputātu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu.

Tiesa lēmumā par pagaidu noregulējumu norāda, ka ir pamats secināt, ka proporcionalitātes pārkāpums ir saistīts ar divu politisko spēku savstarpējo politisko cīņu, kur dominējošais politiskais spēks, JV, atkārtoti, ignorējot tiesu praksē nostiprinātās atziņas, izmanto savas vairākuma tiesības tieši attiecībā pret pieteicēja pārstāvēto politisko spēku.

Arī iepriekšējā Salaspils novada domes sasaukuma laikā ar tiesas spriedumu tika atzīts proporcionalitātes pārkāpums domes pastāvīgo komiteju izveidē. Vienlaikus, ņemot vērā tiesvedību ilgo norisi, Senātam nācās arī atzīt, ka sprieduma pieņemšanas brīdī tiesas sprieduma rezolutīvā daļa vairs nav izpildāma, jo ir notikušas jaunas pašvaldību vēlēšanas.

Arī pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Nebars norādīja, ka proporcionalitātes princips Salaspils novada domē joprojām netiek ievērots un vērsās ar pieteikumu tiesā, lūdzot lemt arī par pagaidu noregulējumu.

Izskatot pieteikumu, tiesa secināja, ka pārsūdzētais lēmums ir pirmsšķietami prettiesisks un ka pagaidu aizsardzība pieteicējam ir objektīvi nepieciešama, jo deputāta pilnvaras ir ierobežotas laikā, bet tiesvedības process var beigties līdz ar pilnvaru beigām. Tiesa atzīst, ka konkrētajā gadījumā ir konstatējams arī pagaidu aizsardzības piemērošanas subjektīvais kritērijs.

"Tiesas secinātais par Salaspils novada domes priekšsēdētāja Čudara rīcību, atkārtoti ignorējot tiesu praksē nostiprinātās atziņas, izlietojot savas vairākuma tiesības tieši attiecībā pret Nacionālo apvienību, ir necieņa pret demokrātijas procesiem," norādīja Nebars.

Viņš atgādināja, ka likumā "Par pašvaldībām" domes priekšsēdētājs atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome. Ja domes priekšsēdētājs nepilda likumā vai attiecīgās pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus, domes lēmumus, tiesas spriedumus, neievēro likumus vai Ministru kabineta noteikumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības pieprasīt domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanās Salaspils novadā mēra amatu saglabāja līdzšinējais pašvaldības vadītājs Čudars.