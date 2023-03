Ministru prezidents izveido 'Rail Baltica' tematisko komiteju

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir parakstījis rīkojumu izveidot tematisko komiteju, kurā tiks risināti ar "Rail Baltica" projekta īstenošanu saistītie starpnozaru jautājumi, "Delfi" informēja premjera birojā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par komitejas vadītāju ir iecelts satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA), bet par komitejas locekļiem – finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) un veselības ministre Līga Meņģelsone.

Tematiskās komitejas galvenie uzdevumi – identificēt un izvērtēt starpnozaru problēmas, kas kavē "Rail Baltica" projekta īstenošanu, un lemt par risinājumiem; pirms izskatīšanas valdībā izvērtēt "Rail Baltica" projekta finansēšanas jautājumus, īpaši to ietekmi uz valsts budžetu; konceptuāli vienoties par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un nodrošināt to izstrādi; ja nepieciešams, izvērtēt nesaskaņotus tiesību aktus par tematiskās komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem un vienoties par risinājumu pirms to iesniegšanas izskatīšanai valdībā.

Par tematiskās komitejas ar "Rail Baltica" projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai darbības rezultātiem reizi pusgadā tiks informēts Ministru kabinets.

Līdz šim izveidotas četras tematiskās komitejas – Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas, Eiropas Savienības fondu, digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas, kā arī "Rail Baltica" starpnozaru jautājumu komiteja.

Par Ministru kabineta tematisko komiteju veidošanu valdība vienojās šā gada janvāra vidū.