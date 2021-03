Mirušo skaits gada pirmajās septiņās nedēļās Latvijā pieaudzis par 39,2%

Mirušo skaits šogad pirmajās septiņās nedēļās Latvijā pieaudzis par 39,2% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

2021. gada pirmajās septiņās nedēļās, proti, laika periodā no 4. janvāra līdz 21. februārim, Latvijā miruši kopumā 5347 iedzīvotāji, kamēr pagājušā gada pirmajās septiņās nedēļās Latvijā nomira 3841 iedzīvotājs.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, visvairāk mirušo šogad bijis pirmajā nedēļā, proti, no 4. līdz 10.janvārim, — 836, bet vismazāk mirušo bijis septītajā nedēļā, proti, no 15. līdz 21. februārim, — 679, kas gan ir par 25,5% vairāk nekā pērn septītajā nedēļā, kad Latvijā nomira 541 iedzīvotājs.

Vienlaikus, pēc Slimību profilakses un kontroles centra publiskotajiem datiem, šogad pirmajās septiņās nedēļās 862 mirušajam bija diagnosticēts Covid-19, tādējādi mirušo īpatsvars ar diagnosticētu Covid-19 šogad pirmajās septiņās nedēļās veido kopumā 16,1%. Tostarp gada pirmajā nedēļā šis īpatsvars bija 20,2%, otrajā nedēļā — 15,8%, trešajā nedēļā - 16,9%, ceturtajā nedēļā — 10,8%, piektajā nedēļā — 19,1%, sestajā nedēļā — 16,1%, bet septītajā nedēļā — 13,4%.

2021. gada pirmajās septiņās nedēļās mirušas kopumā 2812 sievietes, kas ir par 36,8% vairāk nekā pērn pirmajās septiņās nedēļās, un 2535 vīrieši, kas ir pieaugums par 41,9%.

No šogad pirmajās septiņās nedēļās mirušajiem 87,2% jeb 4662 bijuši iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem, savukārt pērn attiecīgajā periodā 86,2% jeb 3313 mirušie bija vecāki par 60 gadiem.

Tostarp šogad pirmajās septiņās nedēļās 345 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kas ir par 25,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, 492 — vecumā no 65 līdz 69 gadiem, kas ir pieaugums par 30,9%, 560 — vecumā no 70 līdz 74 gadiem, kas ir par 54,3% vairāk, 737 — vecumā no 75 līdz 79 gadiem, kas ir par 41,5% vairāk, 1013 — vecumā no 80 līdz 84 gadiem, kas ir pieaugums par 59,3%, 809 — vecumā no 85 līdz 89 gadiem, kas ir par 32,8% vairāk, bet 706 mirušie bijuši 90 un vairāk gadus veci, kas ir par 32,5% vairāk.

Dati arī liecina, ka visvairāk mirušo šogad pirmajās septiņās nedēļās bijis Rīgas reģionā — 1590, kas ir par 34,9% vairāk nekā gadu iepriekš, seko Latgales reģions, kurā miruši 979 iedzīvotāji, kas ir pieaugums par 56,4%.

Vienlaikus Pierīgas reģionā šogad pirmajās septiņās nedēļās miruši 830 iedzīvotāju, kas ir par 31,1% vairāk, Zemgales reģionā — 699 iedzīvotāji, kas ir par 44,7% vairāk, Kurzemes reģionā— 665, kas ir pieaugums par 34,9%, bet Vidzemes reģionā — 564, kas ir par 36,9% vairāk.