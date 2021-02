Mirušo skaits gada pirmajās trijās nedēļās Latvijā pieaudzis par 44,9% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

2021. gada pirmajā trijās nedēļās, proti, laika periodā no 4. līdz 24. janvārim, Latvijā reģistrēti kopumā 2438 mirušie, kamēr 2020. gada pirmajā trijās nedēļās Latvijā tika reģistrēti 1682 mirušie.

Tostarp šogad pirmajās trijās nedēļās mirušas 1282 sievietes, kas ir par 41% vairāk nekā pērn pirmajās trijās nedēļās, un 1156 vīrieši, kas ir pieaugums par 49,5%.

Šogad pirmajā nedēļā Latvijā reģistrēti 836 mirušie pretstatā 573 mirušajiem 2020. gada pirmajā nedēļā, šā gada otrajā nedēļā reģistrēti 815 mirušie, kamēr pērn otrajā nedēļā tika reģistrēti 583 mirušie, bet šogad trešajā nedēļā reģistrēti 787 mirušie, kamēr gadu iepriekš attiecīgajā periodā tika reģistrēti 526 mirušie.

No šogad pirmajās trijās nedēļās reģistrētajiem mirušajiem 88,1% jeb 2148 bijuši iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem, savukārt pērn attiecīgajā periodā 86,1% jeb 1448 mirušo bija vecāki par 60 gadiem.

Tostarp šogad pirmajās trijās nedēļās 158 mirušie bijuši vecumā no 60 līdz 64 gadiem, kas ir par 22,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, 226 - vecumā no 65 līdz 69 gadiem, kas ir pieaugums par 42,1%, 253 - vecumā no 70 līdz 74 gadiem, kas ir par 57,1% vairāk, 336 - vecumā no 75 līdz 79 gadiem, kas ir par 51,4% vairāk, 476 - vecumā no 80 līdz 84 gadiem, kas ir pieaugums par 75,6%, 376 - vecumā no 85 līdz 89 gadiem, kas ir par 41,4% vairāk, bet 323 mirušie bijuši 90 un vairāk gadus veci, kas ir par 34,6% vairāk.

Dati arī liecina, ka visvairāk mirušo šogad pirmajās trijās nedēļās reģistrēts Rīgas reģionā - 736, kas ir par 48,7% vairāk nekā gadu iepriekš, seko Latgales reģions - 483 mirušie, kas ir pieaugums par 73,1%.

Vienlaikus Pierīgas reģionā šogad pirmajās trijās nedēļās reģistrēti 377 mirušie, kas ir par 29,1% vairāk, Zemgales reģionā - 322 mirušie, kas ir par 51,9% vairāk, Kurzemes reģionā - 277, kas ir pieaugums par 17,9%, bet Vidzemes reģionā reģistrēti 239 mirušie, kas ir par 46,6% vairāk.

Vienlaikus, pēc Slimību profilakses un kontroles centra publiskotajiem datiem, šogad pirmajās trijās nedēļās 431 mirušajam bija diagnosticēts Covid-19. Tādējādi mirušo īpatsvars ar diagnosticētu Covid-19 šogad pirmajās trijās nedēļās veidoja 17,7%. Tostarp gada pirmajā nedēļā šis īpatsvars bija 20,2%, otrajā nedēļā - 15,8%, bet trešajā nedēļā - 16,9%.