Mobilā tālruņa lādētāja ugunsgrēka dēļ no sociālās mājas evakuējas 13 cilvēki

Otrdien pulksten 10.13 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Uzvaras ielu Dobelē, kur divstāvu sociālās aprūpes mājā bija dedzis mobilā tālruņa lādētājs 0,01 kvadrātmetra platībā, tāpēc bija bija izveidojies sadūmojums.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies 13 cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja telpas un pulksten 10.23 darbu notikuma vietā pabeidza.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega sodrēji dzīvojamo māju dūmvados, trīs vieglās automašīnas, atkritumi, graudi šķūnī, piededzis ēdiens cepeškrāsnī, šķūnis ar malku, piebūves ārsiena.

Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Uzvaras bulvārī Rīgā, kur bija notikusi trīs vieglo automašīnu sadursme.

Avarējušajām automašīnām tika atvienotas akumulatoru klemmes, un notikuma vietā sakārtota ceļa braucamā daļa.

Savukārt Imantas ielā Rīgā ugunsdzēsēji glābēji novērsa gāzes noplūdi no vieglās automašīnas gāzes iekārtas, bet Talsu novada Ārlavas pagastā vieglā automašīna bija nobraukusi no ceļa braucamās daļas un apgāzusies uz sāniem. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja no automašīnas cilvēku un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, kā arī atvienoja avarējušā transportlīdzekļa akumulatoru klemmes un novietoja to uz riteņiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 44 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.