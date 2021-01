'Moderna' Covid-19 vakcīna ir efektīva pret jaunajiem vīrusa paveidiem, paziņo ražotājs

ASV biotehnoloģiju kompānija "Moderna" pirmdien paziņojusi, ka tās izstrādātā vakcīna pret Covid-19 ir efektīva arī pret jaunajiem vīrusa paveidiem, kas tika atklāti Lielbritānijā un Dienvidāfrikā.

Kā informēja uzņēmuma pārstāve Latvijā Linda Miltiņa, šobrīd ir pieejami rezultāti no "in vitro" neitralizācijas pētījumiem, kuros izmantots serums, kas iegūts no personām, kas vakcinētas ar "Moderna" vakcīnu.

Pētījumos iegūtie rezultāti liecina, ka divas "Moderna" devas aizsargā pret līdz šim atklātajiem jaunajiem vīrusa paveidiem.

Vienlaikus "Moderna" papildu piesardzības dēļ uzsāk klīnisko programmu, kas vērsta uz imunitātes uzlabošanu pret dažādiem jaunajiem vīrusa paveidiem. Tostarp "Moderna" pārbaudīs savas Covid-19 vakcīnas papildu pastiprinošas devas iedarbību, lai pētītu vakcīnas spēju vēl vairāk palielināt neitralizējošo titru līmeni, lai aizsargātu pret jauniem vīrusa paveidiem.

"Mēs uzskatām, ka, cenšoties uzvarēt pasaules mēroga pandēmiju izraisījušo Covid-19 vīrusu, apstākļos, kad vīruss attīstās, proaktīva rīcība ir obligāta. Mūs iepriecina jaunie pētījumu dati, kas vairo mūsu pārliecību, ka "Covid-19 Vaccine Moderna" aizsargā pret šiem jaunatklātajiem paveidiem," norādījis "Moderna" izpilddirektors Stefāns Bansels.

Ziņots, ka 12. janvārī Latvijā saņēma pirmās "Moderna" vakcīnas pret Covid-19.

Pamatojoties uz Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) zinātnisko atzinumu, Eiropas Komisija (EK) 2021. gada 6. janvārī izsniedza reģistrācijas apliecību "Moderna" izstrādātajai vakcīnai, un tā ir apstiprināta lietošanai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Vēstīts, ka 28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.