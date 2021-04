Mudina pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanā iesaistītos darbiniekus pieteikties vakcinācijai pret Covid-19

Pamatojoties uz valdības lēmumu, šobrīd aktīvi turpinās 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu norises nodrošināšanā iesaistīto kritiski svarīgo darbinieku vakcinācija atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas iesniegtajiem vakcinējamo personu sarakstiem, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā.

Līdz 26. aprīlim vakcinēti bija 228 vēlēšanu organizēšanā iesaistītie pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļi un līgumdarbinieki.

Centrālā vēlēšanu komisija līdz šim Nacionālajā veselības dienestā iesniegusi sarakstu ar 1194 vēlēšanu rīkošanā iesaistītajiem darbiniekiem no 25 vēlēšanu apgabaliem. Līdz pirmdienai Centrālā vēlēšanu komisija kopumā bija saņēmusi informāciju no 27 pašvaldību vēlēšanu komisijām par 1293 personu vēlmi saņemt Covid-19 vakcīnu, līdz ar to tuvākajā laikā Nacionālajam veselības dienestam iesniegtie vakcinējamo personu saraksti tiks papildināti.

Jāņem vērā, ka pašvaldībās vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana noslēdzās 26. aprīlī, un līdz šim vakcinācija ir uzsākta to vēlēšanu apgabalu plānotajiem darbiniekiem, kur vēlēšanu iecirkņu komisijas jau bija izveidotas. Šobrīd vakcinējamo personu saraksti vēl tiek gaidīti no 14 pašvaldību vēlēšanu komisijām.

2021. gada 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas notiks jaunveidojamās administratīvajās teritorijās. Vēlēšanu sagatavošanā bez Centrālās vēlēšanu komisijas būs iesaistītas sešu valstspilsētu un 35 novadu vēlēšanu komisijas. Latvijas pašvaldībās, izņemot Rīgu, ir izveidoti un darbosies 790 vēlēšanu iecirkņi.

Pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanā kopumā varētu būt iesaistīti līdz septiņiem tūkstošiem vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu un darbinieku. Tāpat jāņem vērā, ka daļa vēlēšanu komisiju locekļu un darbinieku varētu būt vakcīnu jau saņēmuši, jo atbilda kādai citai vakcinējamo prioritārajai grupai, norāda Veselības ministrijā.

Lai saņemtu vakcīnu, šīs prioritārās grupas sarakstā iekļautie darbinieki tiek aicināti pieteikties vietnē "manavakcina.lv" un izvēlēties sev piemērotāko vakcinācijas iestādi un vakcinācijas laiku.

Vienlaikus Centrālās vēlēšanu komisijas iesniegtajos sarakstos esošie darbinieki, kuri vakcīnai ir pieteikušies vietnē "manavakcina.lv", bet vēl nav to saņēmuši, papildu nodrošinātajai iespējai pašiem izvēlēties vakcinācijas iestādi tiks novirzīti arī konkrētiem vakcinācijas veicējiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru šo iedzīvotāju uzrunāšanu vakcinācijai.

Iedzīvotāji, kuri norādīti Centrālās vēlēšanu komisijas sarakstos, bet nebūs izmantojuši iespēju izvēlēties vakcinācijas veicēju un laiku patstāvīgi, tiek novirzīti uz to vakcinācijas iestādi, kas ir vistuvāk personas norādītajai teritorijai brīdī, kad persona sākotnēji pieteicās vietnē "manavakcina.lv".

Līdz ar to pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanā iesaistītie darbinieki, kuri patstāvīgi neizvēlēsies vakcinācijas veicēju caur vietni "manavakcina.lv" papildus varētu saņemt arī zvanu no vakcinācijas veicējiem, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu vakcīnu pret Covid-19.

Jau vēstīts, ka pašvaldību vēlēšanas 41 administratīvajā teritorijā šogad notiks 5. jūnijā.