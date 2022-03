Muižniece: IZM gatava strādāt pie jebkura vispārējās izglītības pedagogu slodzes modeļa

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir gatava strādāt pie jebkura vispārējās izglītības pedagogu slodzes modeļa, pēc pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupas sanāksmes skaidroja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K).

Pēc viņas teiktā, IZM ir gatava strādāt pie jebkura modeļa, kamēr darba grupā noteiktajam modelim piekrīt lielākā daļa no grupas dalībniekiem.

Sapulcē tika izskatītas dažādas opcijas, kā sadalīt pedagogu kontaktstundas jeb stundas, kurās pedagogi strādā ar bērniem, un atlikušo laiku, kad pedagogi pilda ārpusklases darbus, piemēram, labo mājasdarbus un gatavo mācību saturu. Pašreizējā situācijā vidēji 70% no pedagogu darba notiek kontaktstundās.

Papildus šodien darba grupa izskatīja iepriekš diskutēto par pirmsskolas skolotāju darba slodzēm un to darba algām. Ministre skaidroja, ka no šī gada 1. septembra mērķdotāciju atlikumu novirzīs un ar to cels pirmsskolas pedagogu minimālās algas līdz 972 eiro.

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga izcēla, ka, lai gan netika atrasti darba samaksas nevienlīdzības risinājumi, ir skaidrs, ka IZM ir sadzirdējusi organizācijas izceltās problēmas un ilgtermiņā pievērsīsies to risināšanai.

Sēdē tika nolemts pēc divām nedēļām, 31. martā, tikties vēlreiz un atkārtoti censties nonākt pie vienota vispārējās izglītības pedagogu slodzes modeļa.