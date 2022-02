Muižniece: pagaidām nav panākta konkrēta vienošanās par masku nēsāšanu skolās

Pagaidām valdībā nav panākta konkrēta vienošanās par masku nēsāšanu skolās, pauda izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP).

Viņa norādīja, ka maskas ir pats vienkāršākais aizsarglīdzeklis pret Covid-19 izplatību, attiecīgi to lietošanu izglītības iestādēs ir gana vienkārši atcelt. Tajā pašā laikā, saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, tās kalpo arī kā ļoti laba aizsardzība pret infekciju, atzina Muižniece.

Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidents Rūdolfs Kalvāns bija cerējis, ka no 15.februāra varēs atteikties no mutes un deguna aizsargiem auklītēm, skolotājiem, asistentiem mācību nodarbību laikā, savukārt no 1. marta – skolēniem. Veselības ministrija šādu priekšlikumu pagaidām nav atbalstījusi, un "skolotāji turpina runāt ar maskām zem deguna stundu laikā", norādīja asociācijas prezidents.

Muižniece informēja, ka pašlaik valdībā notiek diskusijas par masku nēsāšanas atvieglojumiem, kas jāsabalansē arī ar epidemioloģiskās drošības riskiem.

Viņasprāt, valdībai būtu jāatgriežas pie regulējuma, kāds bija spēkā pērn rudenī, kad mācību stundu laikā maskas drīkstēja nelietot.

Kā ziņots, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) rosināja valdību veidojošām partijām vienoties par drošības pasākumu mazināšanas plānu, kas īstenojams pakāpeniski trīs soļos, tostarp no marta atcelt liegumu darboties slēgtajām nozarēm un atteikties no Covid-19 sertifikātiem veikalos.

Pavļuts uzskata, ka Covid-19 pandēmijas omikrona vilnis ir jāpārvar droši un atbildīgi, kā arī vienkārši un visiem saprotami. Tāpēc Pavļuts aicina koalīcijas partnerus vienoties par drošības pasākumu mazināšanas plānu, kas īstenojams trīs būtiskos soļos, pakāpeniski atceļot liegumus un atvieglojot nozaru darbu.

Viņš atgādināja, ka drošības pasākumu mazināšanu ir sākta skolās, kurās pašlaik epidemioloģiskā situācija stabilizējas. No nākamās nedēļas kā pirmajiem būtiski atvieglojumi paredzēti bērniem – no 14. februāra skolēniem un pedagogiem, kuri kļuvuši par Covid-19 slimnieka kontaktpersonām, netiek piemēroti karantīnas nosacījumi.

"Tāpat plānots, ka no 16. februāra atvieglosim karantīnas nosacījumus arī pirmsskolās, interešu izglītību un dažādus pasākumus bērni varēs apmeklēt, neuzrādot testu rezultātus, uz bērniem neattieksies drošības zonas, kā arī viņi varēs bez ierobežojumiem doties "zaļajā" vidē," informēja ministrs.

Vienlaikus skolēnu un skolotāju drošībai skolās saglabāsies visaptveroša testēšana.