Mūkusalas krasta promenādes pārbūve kavējās finansējuma piesaistes problēmu dēļ

Nesen atkal izskanējusī Rīgas domes iecere pārbūvēt Mūkusalas krasta promenādi, tādējādi atbrīvojoties no tur saglabājušās padomju laiku simbolikas, līdz šim bija kavējusies, jo tā arī neizdevās piesaistīt nepieciešamo finansējumu, portālam "Delfi" skaidroja Rīgas domē.

Pārdaugavā, pretī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, krastmalas norobežojumā vēsturiski saglabājusies padomju laika simbolika – sirpis ar āmuru. Pašvaldība to plāno likvidēt, realizējot Mūkusalas ielas krasta pārbūvi, taču pagaidām nav skaidrs, kad tieši to plānots izdarīt. Vienlaikus šī iecere, par kuru šonedēļ portālam "Delfi" pavēstīja Rīgas domē, nav pavisam jauna – krastmalu bija plānots pārbūvēt jau vismaz 2016. gadā. Toreiz gan domē pauda, ka plāno to pabeigt līdz 2018. gadam, tomēr to tā arī neizdevās izdarīt.

Vaicāti, kādēļ līdz šim tā arī nav izdevies krastmalu pārbūvēt, domē skaidroja, ka projekta, kam nepieciešami 22,8 miljoni eiro, realizācija ievilkusies, jo līdz šim nav izdevies atrast finansējumu tā īstenošanai.

Pēc pašvaldības paustā, iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā šādām būvēm ES finansējuma programmās nauda netika piešķirta.

Par paveikto laika periodā kopš šāda iecere parādījusies līdz šim brīdim domē komentē, ka "līdz šim visu laiku noritējis darbs pie finansējuma piesaistes, bet dažādu iemeslu dēļ tas nav bijis sekmīgs".

Šobrīd gan problēmas esot atrisinātas, jo Mūkusalas ielas krastmalas pārbūve kopā ar Gaisa tiltu, Gustava Zemgala pārvadu, Jorģa Zemitāna tiltu un Vanšu tiltu iekļauta starp prioritāri atjaunojamiem un pārbūvējamiem lielajiem infrastruktūras objektiem.

Tas nozīmē, ka valdībai tiks pieprasīts aizdevums krastmalas pārbūvei, kā arī meklētas iespējas piesaistīt finansējumu no ES finanšu instrumentiem.

Dome paredz, ka darbi piecos lielajos infrastruktūras objektos notiks secīgi laika posmā no 2022. līdz 2026. gadam.

Jau ziņots, ka pašvaldība patlaban sākusi darbu, lai apzinātu savus īpašumus, uz kuriem atrodami PSRS simboli. Pēc tam plānots atbildīgajām struktūrām uzdot veikt nepieciešamās darbības, lai tos likvidētu. Domē gan atzīmē, ka šajā gadījumā runa nav par pieminekļiem vai piemiņas plāksnēm, bet gan par ēku fasādēm, tiltu margām un šāda veida objektiem.

Vaicāti, kad šis process varētu noslēgties, pašvaldībā teica, ka "šobrīd vēl precīzu simbolu apzināšanas laiku pateikt nevar, taču tas notiks tuvākajā laikā". Vienlaikus dome atturējās komentēt, kādi vēl simboli līdz šim jau apzināti.

Savukārt attiecībā pret Pārdaugavas krastmalas norobežojumā saglabājušos PSRS simboliku domē norāda, ka attiecīgais Mūkusalas ielas krasta pārbūves projekts jau ir izstrādāts, taču precīzs tā īstenošanas laiks šobrīd nav zināms. Konkrēta termiņa iztrūkums no pašvaldības puses tiek skaidrots ar to, ka "tas prasa nozīmīgus finanšu līdzekļus un pie to piesaistes vēl tiek strādāts".

Par konkrēto krastmalas norobežojumā atrodamo padomju simboliku portāls "Delfi" rakstīja jau 2016. gadā, tobrīd atainojot iedzīvotāju satraukumu par tur redzamo sirpi un āmuru. Atbildot uz aculiecinieku bažām, policijā toreiz norādīja, ka vispārīga ierobežojuma lietot PSRS simboliku nav.

Vēl 2016. gadā Rīgas domes Satiksmes departamentā teica, ka demontēt un pārbūvēt nožogojumu ir sarežģīti. Taču tobrīd nesen bija noslēdzies metu konkurss Mūkusalas krasta promenādes pārbūvei – to bija plānots veikt līdz 2018. gadam.

Tāpat vēstīts, līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā atkal uzvirmojušas idejas par atbrīvošanos no aizvien saglabājušās PSRS simbolikas. Skaļākais no šiem gadījumiem līdz šim bijis tā dēvētajā Uzvaras parkā esošais pieminekļu komplekss, par kura demontāžu, patlaban jau nolemts ne vien nacionālā, bet arī vietvaras līmenī.