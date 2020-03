'Mums nav citu iespēju' – infektologs Dumpis iesaka stingri ievērot divu metru distancēšanos

Distancēšanās ir jāuztver nopietnāk – tie tiešām ir divi metri, un ne tikai veikalā, bet arī attiecība uz draugiem, darba kolēģiem un nejauši satiktajiem, tā par ārkārtējās situācijas Covid-19 izplatības laikā ieviestajiem noteikumiem saka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis.

Trešdienas vakarā ierakstā savā tviterkontā Dumpis brīdina, ka "mums nav citu iespēju, ja gribam turpināt kustēties apkārt. Un rokas ir jāmazgā pamatīgi ar ziepēm 20 sekundes".

Arī ierakstā trešdien dienas laikā pieredzējušais speciālists, reaģējot uz jauno vēsti par Latvijā novērotajiem pieciem neizsekojamas izcelsmes inficēšanās gadījumiem, rakstīja, ka "mēs jau esam ieviesuši pasākumus, kurus jāievieš, ja parādās gadījumi ar neskaidru izcelsmi". Dumpis norādīja, ka pacientu skaits pieaug vienmērīgi, kas liecina, ka pagaidām pasākumi iedarbojas.

"Stratēģijai nav jāmainās. Testēšana un izmeklēšana kombinācijā ar pamatīgu distancēšanos," uzsver Dumpis.

Speciālists arī atgādina, ka tagad īpaši svarīgi kļūst ar jebkādiem elpceļu slimību simptomiem palikt mājās pat vēl vairākas dienas pēc tam, kad tie pārgājuši, neatkarīgi no tā, vai testi veikti, vai nē. Bet vēl svarīgāk ir pilnīgi izolēties no senioriem vai hroniski slimiem radiniekiem.

Trešdien pirmo reizi Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) Latvijā konstatējis Covid-19 pacientus, kuriem nav skaidra epidemioloģiskā saite ar konkrētu saslimšanas gadījumu vai ceļojumu ārpus Latvijas, līdz ar to konstatēta nenoskaidrota vietējā transmisija, preses konferencē pastāstīja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Perevoščikovs norādīja, ka šobrīd SPKC strādā ar 24 jauniem Covid-19 saslimšanas gadījumiem.

Ja pagājušajā nedēļā SPKC piedzīvojis nozīmīgus izaicinājumus ar saslimšanas gadījumu Dailes teātrī, kā arī saslimšanas gadījumu Saeimā, tad šī diena ir nozīmīga, jo pirmo reizi SPKC konstatējis pacientus, kuriem nav skaidra epidemioloģiskā saite ar konkrētu saslimšanas gadījumu vai ceļojumu.

Perevoščikovs informēja, ka patlaban ir vismaz pieci cilvēki, kas nenorāda uz to, ka bijuši ārzemēs vai viņiem bijis kontakts ar jau zināmu saslimšanas gadījumu vai personu, kas bijusi ārzemēs.

Tas liecina par to, ka Covid-19 transmisija notiek Latvijā. Viņš pauda, ka ir ļoti svarīgi ir izprast šo informāciju, jo inficēties principā var sabiedrībā.

Atbildot uz jautājumiem saistībā ar šīm piecām personām, kuru saslimšanai nav izsekojama epidemioloģiskā saite, Perevoščikovs atklāja, ka visi ir rīdzinieki un dažādu profesiju pārstāvji. "Ir gan studenti, gan pensionāri," noteica SPKC speciālists. Tāpat viņš norādīja, ka lielākoties šīs personas testus veikuši par savu naudu, jo bijuši mazliet uztraukušies par savu veselību.

Patlaban svarīgi ir visiem Latvijas iedzīvotājiem padomāt par nepieciešamību mainīt savus ieradumus un sadzīvot ar epidēmiju tādā veidā, lai maksimāli pasargāti būtu gan paši, gan cilvēki, ar kuriem notiek kontakts. It īpaši cilvēki ar hroniskām saslimšanām un gados vecāki cilvēki, norādīja SPKC speciālists.

Līdz ar to turpmāka situācijas attīstība ir atkarīga ne tikai no atbildīgo institūciju pieņemtajiem lēmumiem un pasākumiem, bet arī no katra iedzīvotāja un viņa rīcības, paskaidroja Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtas situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.