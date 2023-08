Mūrniece: apgalvojums par Latvijas saistību ar uzbrukumu Pleskavā ir absurds izdomājums

Apgalvojums par Latvijas saistību ar uzbrukumu Pleskavā ir absurds izdomājums, paziņojumā presei uzsvērusi Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).

NATO dalībvalstu kā "ārējā ienaidnieka" vainošana dažādās situācijās, kad Krievija piedzīvo neveiksmes frontē Ukrainā, nav pārsteigums. Šis nav pirmais gadījums, kad tiek mēģināts Latviju iepīt dezinformācijas kampaņās, lai eskalētu reģionālo drošības situāciju.

"Apgalvojums par Latvijas saistību ar aizvadītās nakts notikumiem Pleskavā ir absurds izdomājums, lai visdrīzāk novērstu Krievijas iedzīvotāju uzmanību gan no Krievijas armijas zaudējumiem frontē, gan zaudējumiem valsts iekšienē, kad tiek iznīcināta Krievijas militārā tehnika un infrastruktūra," uzsvērusi Mūrniece.

Aizsardzības ministrija aicina sabiedrību neļauties "Telegram" kanālos izplatītajām dezinformācijas ziņām, jo to mērķis visdrīzāk ir novērst uzmanību no situācijas frontē Ukrainā un Krievijas neveiksmēm tur.

Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un sabiedrotie turpina nepārtraukti novērot un analizēt gan Ukrainas cīņu par savu teritoriju, gan arī notikumus Krievijas teritorijā.

Mūrnieces priekštecis Artis Pabriks tviterī norādījis, ka dažas pazīmes liecina, ka Krievija, iespējams, uzsāk jaunu informatīvu un draudu kampaņu pret saviem rietumu kaimiņiem. Par to liecina baumas, ka Pleskavas lidlaukam droni uzbrūkot no Igaunijas, kā arī aktivitātes Polijas informācijas un kibertelpā.

Jau ziņots, ka dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai sabojātas četras armijas transportlidmašīnas, trešdienas rītā paziņoja Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs.

Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz ārkārtas dienestiem, ziņoja, ka dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai ir sabojātas četras smagās transporta lidmašīnas Il-76. TASS arī ziņoja, ka ir slēgta gaisa telpa virs Maskavas Vnukovas lidostas.

Aculiecinieki vēstīja, ka otrdienas vakarā pulksten 23.40 Pleskavas lidostā nogranduši sprādzieni un izcēlies ugunsgrēks. Pleskavas iedzīvotāji rakstīja, ka no lidostas ir dzirdamas skaņas, kas līdzīgas automātu kārtām.

Pleskavas lidostai uzbrukuši apmēram 20 līdz 25 bezpilota lidaparāti, kurus Krievijas karaspēks mēģināja notriekt ar strēlnieku ieročiem.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs tīmekļa medijam UNIAN sacīja, ka nakts triecienā Pleskavas lidlaukam iznīcinātas četras transporta lidmašīnas Il-76.

Krievijas prezidenta preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievijas varasiestādes vēl nezina, no kurienes tieši atlidoja droni, kas naktī uzbruka lidlaukam Pleskavā.

Pirms Peskova komentāra izskanēja Kremļa propagandistu spekulācijas, ka droni uz Pleskavu varētu būt lidojuši nevis no Ukrainas, bet gan no Baltijas valstīm. Pleskava atrodas apmēram 800 kilometrus no Ukrainas robežas, bet Pleskavas apgabals robežojas ar Latviju un Igauniju.

Pleskavā ir bāzēts 334. militārā transporta aviācijas pulks.

Dronu uzbrukums Pleskavas apgabalam iepriekš bija noticis maija beigās.

Pēdējās nedēļās Maskava un citi Krievijas reģioni ir bijuši pakļauti Ukrainas dronu uzbrukumiem.