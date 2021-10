Mūrniece lūgs vērtēt, vai MK lēmums liek vakcinēties arī parlamentāriešiem

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA) lūgs Saeimas Prezidiju pieaicināt valsts tiesību ekspertus, lai viņi izvērtē, vai valdības pieņemtais rīkojums, kas paredz pienākumu publiskā sektora amatpersonām vakcinēties pret Covid-19, ir attiecināms arī uz Saeimas deputātiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mūrniece pauda viedokli, ka par šo jautājumu ir nepieciešams ekspertu izvērtējums, ņemot vērā, ka deputāti ir vēlēti un viņiem nav tādu darba tiesisko attiecību, kā tas ir citos kolektīvos, kur ir iestādes vadītājs, kurš var atstādināt no amata, ja to paredz Ministru kabineta noteikumi. Mūrniece stāstīja, ka viņai kā Saeimas priekšsēdētājai vai arī Saeimas Prezidijam nav tiesību atstādināt no darba deputātus, kas ir ieguvuši vēlētāju uzticētu mandātu.

Mūrniece sacīja, ka lūgs ekspertus savā atzinumā ietver modeli, kā tālāk rīkoties, ja, viņuprāt, parlamentāriešiem ir nosakāms šāds pienākums vakcinēties, kā arī tad, ja viņi secinās, ka šāda norma uz Saeimas deputātiem nav attiecināma. Parlamenta priekšsēdētāja atzīmēja, ka gribētu dot laiku ekspertiem par to padomāt. Tāpat plānots vērsties pie Saeimas Juridiskā biroja, kur arī ir valsts tiesību eksperti, teica Mūrniece.

Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka iepriekš, kad parlamentārieši pārgāja no attālinātajām sēdēm uz plenārsēdēm klātienē, Saeimas Prezidijs lūdza atzinumu no diviem valsts tiesību ekspertiem – Krīstīnes Līces un Jāņa Plepa. Saņemot ekspertu atzinumu, ka Prezidijs var noteikt deputātiem pienākumu uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu jeb negatīvu testa rezultātu, šāda sistēma arī tika ieviesta, pauda Mūrniece.

Politiķe atzīmēja, ka pati ir vakcinējusies un atbalsta to, ka deputātiem jārāda priekšzīme pārējai sabiedrībai un ir jāvakcinējas. Tomēr esot jautājums par to, ko saka Satversme attiecībā uz Saeimas deputātiem.

Jau ziņots, ka valstī uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem.

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par ārkārtējo situāciju, valsts, pašvaldību iestādēs un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās visiem nodarbinātajiem jābūt vakcinētiem līdz 15. novembrim neatkarīgi no nodarbināto darba pienākumu pildīšanas veida – attālināti vai klātienē.

Tiesībsarga birojā pauda nostāju, ka prasība par obligātu vakcināciju pret Covd-19 valsts un pašvaldību iestādēs ir attiecināma arī uz Saeimas un pašvaldību deputātiem.

Kā atzīmēja Tiesībsarga birojā, Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.3. punkts konkrēti nosaka, ka valsts un pašvaldību institūciju, tai skaitā kapitālsabiedrību, darbinieki un amatpersonas no 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Savukārt Valsts amatpersonu uzskaitījums ir precīzi norādīts likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ceturtajā pantā. Valsts prezidents, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedri, ministri, īpašu uzdevumu ministri, parlamentārie sekretāri, Saeimas deputāti, pašvaldības domes deputāti un citas pantā norādītās personas tiek definētas kā valsts amatpersonas. "Tātad uz tām arī attiecas nosacījums vakcinēties pret Covid-19," norādīja Tiesībsarga birojā.