Mūsu komandā darbs pašlaik atrastos ikvienam, saka Jelgavas slimnīcas vadītājs

Pašreizējā situācijā Jelgavas slimnīcā darbs atrastos ikvienam, pievienoties iestādes kolektīvam aicina slimnīcas vadītājs Kārlis Smilga.

Covid-19 pandēmija uzliek papildu slogu arī Jelgavas slimnīcas personālam. Pilsētas pašvaldības mājaslapā publiskotā informācija liecina, ka slimnīca pašlaik aktīvi meklē papildspēkus.

"Mūsu komandā darbs šobrīd atrastos ikvienam. Lai kāds būtu cilvēka pamudinājums – vai tā ir karjeras izaugsme, vai pirmā darbavieta, vai patiesa vēlme sniegt atbalstu mediķiem šajos grūtajos un saspringtajos apstākļos –, darbarokas mums ir ļoti svarīgas," aicināja Smilga.

Slimnīca aicina darbā gan sanitārus, māsu palīgus un medmāsas, gan ārstus – iekšķīgo slimību speciālistu, infektologu, neirologu, anesteziologu reanimatologu, dežūrārstu traumatologu.

Pamatalga slimnīcā pirms nodokļu nomaksas sanitāram ir 740 eiro mēnesī, māsu palīgam 833 eiro, medicīnas māsai no 997 līdz 1133 eiro, ārstam – no 1624 līdz 1844 eiro. Covid-19 pacientu aprūpes nodaļā un Uzņemšanas nodaļā papildus darba algai un piemaksai 50% līdz 75% apmērā par darbu nakts stundās tiek nodrošināta arī piemaksa 100% apmērā no algas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Jau ziņots, ka līdz ar straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu valstī un kritisko epidemioloģisko situāciju Valsts operatīvā medicīniskā komisija nolēma slēgt slimnīcas Bērnu nodaļu. Slēdzot nodaļu, slimnīcā tiks izveidotas vēl 20 Covid-19 pacientu aprūpes gultas.

Lai Jelgavas slimnīcā tomēr nodrošinātu stacionāro pediatrijas pakalpojumu pieejamību, kamēr Bērnu nodaļa slēgta, Ambulatorajā nodaļā izveidots dienas stacionārs, kur tiks ārstēti mazie pacienti. Tas iekārtots Ķirurģijas nodaļas dienas stacionāra telpās, un tur ir 11 gultasvietas.

Dienas stacionārā palīdzība mazajiem pacientiem tiks sniegta katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16.