Mūžībā aizsaukts vēsturnieks un publicists Vilis Seleckis

Naktī uz svētdienu mūžībā devies publicists, sabiedriskais darbinieks, politiķis, bijušais Augstākās padomes (AP) deputāts Vilis Seleckis, portālam "Delfi" pavēstīja viņa draugs, kādreizējais Tukuma mērs un Saeimas deputāts Ēriks Zunda.

Seleckis devies mūžībā 72 gadu vecumā.

"Viņš bija sabiedriskais darbinieks šī vārda visīstenākajā nozīmē: vairāku skolu direktors, laikrakstu redaktors, Tautas Frontes veidotājs, AP deputāts, kas nobalsoja par Latvijas neatkarību, rakstnieks un publicists. Cilvēks, kurš nekad nebija vienaldzīgs pret sabiedriskajām norisēm Latvijā un arī citur pasaulē. Būdams vēsturnieks, viņš notikumus analizēja plašā laika kontekstā. Viņš bija dedzīgs un ļoti jūtīgs pret netaisnībām. Viņš bija Tukuma novada Goda pilsonis," "Delfi" saka Zunda.

Seleckis aktīvi turpināja darboties politikā arī pēc Augstākās Padomes darbības beigām. 1993. gadā viņš kandidēja 5. Saeimas vēlēšanās no Demokrātiskā Centra partijas, bet netika ievēlēts. 2001. gadā nesekmīgi kandidēja Rīgas domes vēlēšanās no Latvijas Demokrātiskās partijas. 8. Saeimas vēlēšanās 2002. gadā Seleckis neveiksmīgi kandidēja no Politiskās apvienības "Centrs" saraksta kā Latvijas Demokrātiskās partijas pārstāvis.

2013. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās Seleckis nesekmīgi kandidēja Tukuma novada domes vēlēšanās no Zaļo un Zemnieku savienības.

Selecka kaislība bija rakstniecība un publicistika.

1998. gadā "Neatkarīgā Rīta avīze" publicēja viņa rakstu sēriju "Andris Šķēle – leģendas un patiesība", 1999. gadā šie raksti apkopoti grāmatā. Šķēle iesniedza tiesā prasību pret Selecki un laikrakstu par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un 10 000 latu kompensācijas piedziņu, un Rīgas apgabaltiesa 2003. gadā spriedumu apmierināja, noraidot arī kasācijas sūdzību. Seleckis rakstījiis arī par Aivaru Lembergu.

Publicista darbi bijuši lasāmi arī "Delfi Versijās", Seleckis bija iemantojis lasītāju uzticību. Viena no pēdējām versijām – "Ukrainas mācības Latvijai".