Svētdien, 14. martā, mūžībā devies bijušais politiķis Māris Grīnblats, portālam "Delfi" apstiprināja Nacionālajā apvienībā "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".

Kā liecina savulaik Saeimas publicētā informācija, Grīnblats dzimis Kuldīgā 1955. gadā. Māte – grāmatvede, tēvs – ceļu inženieris, politiski represētais.

No 1962. līdz 1973. gadam mācījies Kuldīgas astoņgadīgajā skolā un Kuldīgas 1.vidusskolā. Pēc tam – īslaicīgas mācības LVU Vēstures un filozofijas fakultātē, darbs par ceļu remonta strādnieku un virpotāja mācekli.

No 1974. līdz 1976. gadam dienests okupācijas karaspēka automobiļu daļā. Pēc dienesta – virpotājs.

No 1977. gada līdz 1982. gadam mācījies un beidzis LVU filozofijas nodaļu. No 1980.gada līdz 1983. gadam – Latvijas augstskolu dažādu katedru sociologs.

No 1983. gada kopā ar ģimeni dzīvojis Madonā un strādājis par skolotāju, burtlici, sētnieku un sargu.

1979. gadā bijis iniciators un līdzautors pretpadomju izrādei "Cūku mednieks" (publicēta žurnālā "Avots" 1988. gada 10.nr.). No 1984. gada publicējies "Literatūrā un Mākslā", "Avotā", "Atmodā" un citos preses izdevumos.

No 1988. gada bijis Latvijas Tautas frontes (LTF) Madonas nodaļā, vēlāk bijis tās priekšsēdētājs, no 1989. gada līdz 1990. gadam – LTF Domes loceklis. Piedalījies Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa sagatavošanā. 1990. gadā ievēlēts par Pilsoņu kongresa delegātu, bijis Pilsoņu kongresa Latvijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks. No 1991. gada līdz 1993. gadam viņš bijis Pilsoņu kongresa priekšsēdētājs.

Ziņu aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Grīnblats bijis vairāku Saeimu – 5., 6., 7., 8. un 9. – deputāts, pārstāvot politisko spēku "Tēvzemei un Brīvībai" (TB) un vēlāk TB/LNNK. 1995. gadā Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzticējis veidot Ministru kabinetu, taču 6. Saeima to nav apstiprinājusi.

Andra Šķēles valdībā bijis Latvijas izglītības un zinātnes ministrs laikā no 1995. līdz 1997. gadam.

1996. gadā ievēlēts par TB/LNNK priekšsēdētāju, vēlāk ievēlēts atkārtoti. 2002. gadā ievēlēts par TB/LNNK Saeimas frakcijas priekšsēdētāju.