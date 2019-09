Naktī uz pirmdienu 51 gada vecumā mūžībā devies mācītājs un bijušais politiķis Jānis Šmits, liecina Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mājaslapā publicētā informācija.

Šmits dzimis 1968. gada 1. aprīlī, Rīgā. Viņš beidzis Rīgas 8.vidusskolu un Latvijas Universitātē studējis teoloģiju.

Šmits ordinēts 1998. gadā un kā mācītājs kalpojis vairākās draudzēs Latvijā, kā arī strādājis par armijas kapelānu. 2008.gadā viņam piešķirts atvaļinātā mācītāja statuss.

Tāpat viņš bijis mēnešraksta "Mantojums" redaktors, kā arī teoloģisko grāmatu un žurnālu izdevniecības "Luterisma Mantojuma Fonds" prezidents.

2002. gadā viņš kandidējis 8. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Pirmās partijas saraksta un togad uz laiku ieguvis deputāta mandātu. Saeimā Šmits savulaik bijis Saeimas sekretārs, parlamentārās izmeklēšanas komisijas bijušā Ministru prezidenta Einara Repšes finansiālo darbību pārbaudei vadītājs, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, kā arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs.

2009. gadā Šmits ievēlēts Rīgas domē no "Latvijas Pirmā partijas/Latvijas Ceļš" saraksta. No 2012.gada viņš bijis partijas "Gods kalpot Rīgai" valdes loceklis. 2013. gadā ievēlēts domē no "Saskaņas"/"Gods kalpot Rīgai" saraksta.

Rīgas domes vēlēšanās no "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" saraksta kandidēja arī 2017. gadā, taču ievēlēts netika.

Viņš kandidējis arī 10. Saeimas vēlēšanās partiju apvienības "Par labu Latviju" sarakstā un 11. Saeimas vēlēšanās Aināra Šlesera "Reformu partijas LPP/LC" sarakstā.