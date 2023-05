NA lēmumu par balsojumu pieņems prezidenta vēlēšanu dienā, pieļauj Klotiņš

Nacionālā apvienība (NA) lēmumu par rīcību balsojumā, visdrīzāk, pieņems Valsts prezidenta vēlēšanu dienā, trešdien, 31. maijā, sacīja NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Klotiņš.

Vaicāts par izskanējušo iespēju, ka "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība un "Progresīvie" varētu vienoties par kopumā 52 balsu atdošanu Edgara Rinkēviča (JV) ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā, Klotiņš savā atbildē kritiski novērtēja publisko izskanējušo informāciju, ka JV pārstāvji ar minēto opozīcijas partiju līderiem par vēlēšanām esot apspriedušies Ārlietu ministrijā (ĀM).

Šāda "aizmuguriska apspriešanās" ar partijām, kas nav koalīcijā, neliecina par labu politisko kultūru no JV puses, novērtēja NA politiķis.

Valsts prezidenta ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 balss.

NA savu lēmumu, kā balsot Valsts prezidenta vēlēšanās pieņems atbilstoši savām politiskajām vērtībām, lai nodrošinātu nacionāli konservatīvās politikas klātbūtni Latvijā, atzīmēja Klotiņš.

Partiju apvienība šodien atsevišķi tikās ar katru no izvirzītajiem kandidātiem - Uldi Pīlēnu, Edgaru Rinkēviču un Elīnu Pinto. NA frakcijas vadītāja vietnieks norādīja, ka sarunās apspriesta kandidātu vīzija, tikšanās notikušas "cieņpilni, profesionāli" un no atbildēm "varēja just", ka visi trīs pretendenti ir motivēti darbam Valsts prezidenta amatā.

Kā ziņots, maija pēdējā dienā paredzētajām Valsts prezidenta vēlēšanām Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas trīs kandidātus.

Valdošajā koalīcijā ietilpstošais "Apvienotais saraksts" augstajam amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Pīlēnu, premjera partija JV prezidenta krēslam piedāvā ārlietu ministra Rinkēviča kandidatūru, bet opozīcijā esošā frakcija "Progresīvie" prezidenta postenim virza publiskās pārvaldības eksperti Pinto.