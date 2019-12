Nacionālajā attīstības plānā cer mazināt ilgstošo bezdarbu un veicināt nodarbinātību

Nacionālajā attīstības plānā no 2021.gada līdz 2027.gadam (NAP2027) plānots mazināt ilgstošo bezdarbu un veicināt nodarbinātību, teikts NAP2027 pirmajā redakcijā.

Plānā uzsvērts, ka Latvijā pēdējos gadus pieaug nodarbināto skaits un samazinās bezdarba līmenis, vienlaikus pieaug arī vakanču skaits, norādot uz neatbilstībām darbaspēka pieprasījumā un piedāvājumā. Tāpat Latvijā saglabājas arī vērā ņemamas darba tirgus reģionālās atšķirības.

Līdz ar to darba tirgus attīstībai būtiska būs darbaspēka pieejamība, ko nodrošinās esošā cilvēkkapitāla potenciāla pilnvērtīga izmantošana un mērķtiecīgi vadīta, darba tirgus pieprasījumam atbilstoša, kvalificēta ārvalstu darbaspēka un talantu piesaiste, īpaši darbaspēka remigrācija. Īpaša uzmanība būs arī jāpievērš mērķētiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem paaugstināta bezdarba riska grupām.

NAP2027 pausts, ka nodarbinātības līmenis vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem 2027.gadā varētu sasniegt 79,5%. Pēc 2018.gada datiem šis īpatsvars veido 76,8%. Reģionālā griezumā Rīgā nodarbinātību plānots audzēt no 75,8% līdz 78%, Pierīgā no 75,7% līdz 78%, Vidzemē no 70,1% līdz 75%, Kurzemē no 69,1% līdz 70%, Zemgalē no 68,1% līdz 70%, bet Latgalē no 63,7% līdz 67%.

Iecerēts arī audzēt nodarbinātības līmeni vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem, kas pēc 2018.gada datiem ir 18%, bet līdz 2027.gadam to plānots celt līdz 26%. Tāpat iecerēts risināt ilgstošā bezdarba līmeni vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem, kas pēc 2018.gada datiem ir 3,1%. Līdz 2027.gadam to iecerēts mazināt līdz 1,4%.

Jau ziņots, ka NAP2027 sākotnēji bija noteikti trīs stratēģiskie mērķi - vienlīdzīgas iespējas, produktivitāte un ienākumi, kā arī sociālā uzticēšanās. Šie mērķi būs galvenā mēraukla rīcībpolitiku un budžeta līdzekļu ieguldījumu pieprasījumu vērtēšanā, pārvaldības procesu un nozaru stratēģiju izvēlē nākamajiem septiņiem gadiem. Tomēr novembrī Saeima uzdeva plānā ietvert ceturto stratēģisko mērķi - reģionālā attīstība.

Patlaban spēkā esošā "Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam" (NAP2020) mērķi ir sekmēt ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi, valsts un reģionu konkurētspēju starptautiskajos tirgos, radīt spēcīgu vidusšķiru, kā arī sekmēt politiku, kas ved pie stabiliem un pietiekamiem ienākumiem un cienīga darba ikvienam, mazinot nabadzību, ienākumu nevienlīdzību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apmierinātību ar dzīvi. Tāpat NAP2020 mērķis ir nodrošināt pozitīvu un stabilu tautas ataudzi Latvijā, pieaugošu dzimstību, mirstības mazināšanos un iedzīvotāju vēlmi dzīvot un atgriezties Latvijā.