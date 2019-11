Nākamajā Zolitūdes traģēdijas krimināllietas sēdē lems par tiesneša aizstāšanu

Nākamajā tā dēvētās Zolitūdes traģēdijas krimināllietas tiesas sēdē, kas plānota 26. novembrī, tiks pieņemts lēmums par darbnespējā esošās tiesneses Dzintras Zemitānes aizstāšanu ar rezerves tiesnesi, ceturtdien preses konferencē žurnālistiem pastāstīja Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa.

Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja paskaidroja, ka rezerves tiesnese būs tiesnese Anita Grāvīte, kas ir piedalījusies lietas iztiesāšanas sēdēs.

Buliņa atzina, ka preses konference sasaukta, lai kliedētu šaubas un minējumus, kas izskanējuši gan no cietušo, gan sabiedrības puses.

Buliņa skaidroja, ka tiesas priekšsēdētāja ir sazinājusies ar tiesas sastāvu, kā arī vērtējusi labāko iespējamo risinājumu. Tiesas priekšsēdētāja arī sazinājusies ar tiesnesi, kas ir darbnespējā, un vaicājusi par prognozēm darba nespējas ilgumam. No tiesneses tiesas priekšsēdētāja saņēmusi atbildi, ka, visticamāk, tiesnese šogad darbā atgriezties nevarēs.

Tiesas priekšsēdētāja norādīja, ka patlaban, līdz šim iztiesājot krimināllietu, nav notikušas 20 tiesas sēdes. Taču tā kā šobrīd tiesas priekšsēdētāja nevar paļauties uz "visticamāk", tad 26. novembrī paredzētā tiesas sēde notiks. Buliņa ieskicēja, kam vai nu tiesnese Zemitāne būs darbā vai arī tiks pieņemts lēmumus par tiesneses aizstāšanu ar rezerves tiesnesi, taču 26. novembrī turpināsies lietas iztiesāšana.

Vienlaikus Buliņa pieļāva, ka sabiedrība apzinās, ka arī tiesnesis var slimot un saņemt darba nespējas lapu.

Vaicāti, kas notiks, ja, ieceļot rezerves tiesnesi, vēlāk kāds no tiesas sastāva saslimst, tiesnesis Erlens Ernstons atzina, ka tad lietas iztiesāšana var apstāties, jo rezerves tiesneša vairs nebūs. Tādas bijušas arī tiesas priekšsēdētājas bažas.

Pievēršoties hronoloģiskam notikumu izklāstam, Ernstons skaidroja, ka 11. septembrī tiesa atlika tiesas sēdi saistībā ar apsūdzētā pārejošu darbnespēju.

Nākamā sēde tika noteikta 18. septembrī. Savukārt 13. septembrī no tiesneses Zemitānes saņemta informācija, ka 14. septembrī viņai tiks izsniegta darbnespējas lapa. Ievērojot darbnespēju, krimināllieta piecas reizes noņemta no izskatīšanas, nosakot citus krimināllietas iztiesāšanas laikus līdz 30. oktobrim. 30. oktobrī lieta noņemta no izskatīšanas un izskatīšana nozīmēta 26. novembrī.

Skaidrojot iemeslus, kāpēc nākamā tiesas sēde noteikta tik vēlu, Ernstons norādīja, ka tiesas sastāvs, plānojot lietas izskatīšanu, jau laikus saskaņo tiesas sēžu grafiku nākamajam gadam. Pērn jūnijā tika saskaņots tiesas sēžu grafiks 2019. gadam. Tāpat tiesa ņēmusi vērā arī Tiesu informatīvajā sistēmā veiktās atzīmes par procesa dalībnieku aizņemtību un citus normatīvajos aktos noteiktos noteikumus.

Tiesnesis atzina, ka visi procesa dalībnieki vienmēr raduši iespēju ierasties uz visām sēdēm, kas liecina, ka viņi saprot, cik svarīgs un nozīmīgs ir šis process.

Tiesnesis atgādināja, ka likums paredz ikvienam respektēt tiesu neatkarību un tiesneša neaizskaramību, norādot, ka nedrīkst pieļaut ietekmēšanu un spiedienu izdarīšanu uz tiesu. Viņš atzina, ka publiskajā telpā ir vērojama atsevišķu personu neakceptējama vēlme vairot savu publisko tēlu uz citu personu rēķina. Tiesnesis aicināja iedziļināties krimināllietas iztiesāšanā pastāvīgi, nevis tikai atsevišķās dienās.

Šodien aprit seši gadi, kopš 2013. gada 21. novembrī Zolitūdē, sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.

Zolitūdes traģēdijas krimināllieta ir vērienīgākā tiesas prāva Latvijas vēsturē. Krimināllietas pirmstiesas izmeklēšana ilga aptuveni divus gadus un tiesā nonāca 2015. gada 8. decembrī, bet tiesas izmeklēšana tika sākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē – 2016. gada 1. martā. Līdz ar to tiesas process patlaban ilgst aptuveni trīs gadus un astoņus mēnešus.

Tiesneses Dzintras Zemitānes darbnespējas dēļ kopš septembra vidus nav notikušas ieplānotās Zolitūdes traģēdijas krimināllietas tiesas sēdes. Nākamā tiesas sēde paredzēta 26. novembrī.

Tiesu administrācijā portālu "Delfi" iepriekš informēja, ka tiesvedības laikā, no 2016. gada 1. marta līdz 2019. gada 18. septembrim, nopratinātas vairāk nekā 450 personas un pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdē tās pratinātas pat atkārtoti.

Patlaban lietā ir pabeigta tiesas izmeklēšana, procesa dalībniekiem doti divi mēneši, lai sagatavotos tiesas debatēm, kuras jau ir sāktas. Tiesas debates ir viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā.