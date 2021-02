Nākamās četras nedēļas būs liels izaicinājums – atzīst Kariņš par Covid-19 izplatību

Tā kā ļoti plašā mērogā vakcinācija pret Covid-19 sāksies tikai aprīlī, kad ienāks lielākas vakcīnu piegāžu kravas, bet saslimstības līkne patlaban nemazinās un jau jūtama jaunā, lipīgākā Covid-19 celma izplatība Latvijā, nākamās četras nedēļas būs liels izaicinājums, piektdien, 26. februārī, Ministru kabineta sēdē sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Ministru prezidents to teica sēdes sākumā pēc Slimību profilakses un kontroles centra ziņojuma par situāciju ar Covid-19 izplatību un pirms valdība gatavojas lemt par ar Covid-19 izplatību saistītajiem jautājumiem, ko tā nepaspēja izskatīt ceturtdien.

Viņš atzina, ka situācija ir grūta, jo sabiedrība ir nogurusi, bet saslimstība nemazinās un īstermiņā pat palielinās, tomēr tā nebūs bezgalīga.

Kariņš atzina, ka valdībai nākamnedēļ būs jāsanāk uz vairākām apspriedēm, kā turpmāk rīkoties, jo skaidrs, ka ar esošo tempu rādītājs 200 gadījumi divu nedēļu laikā uz 100 000 iedzīvotāju, kas ļautu atvieglot ierobežojumus, tiks sasniegts ne ātrāk kā pēc trim mēnešiem, jo pāreja no 600 uz 500 prasīja mēnesi.

"Kam jāmainās, lai situāciju uzlabotu," retoriski jautāja Kariņš par valdības gaidāmo uzdevumu.

Kariņš atzina, ka sabiedrībai būtu grūti pieņemt, ja tai tiktu prasīts vēl trīs mēnešus dzīvot tādā situācijā, kāda tā ir tagad. Premjers atgādināja, ka no 1. marta sāks strādāt frizieri, bet būtībā tā nebūs "atvēršana", bet gan pakalpojumu pārcelšana no nelegālās uz legālo jomu, kur var kaut ko izkontrolēt.

Viņš atzina, ka jāraugās arī uz to, ko darīt tirdzniecības nozarē, bet valdībai ļoti jāuzmanās, lai ar savu darbību nepalielinātu saslimstību.

Kariņš uzsvēra, ka nepieciešama ceļa karte, kā rīkoties laikā no aprīļa līdz jūnijam, kad jau būs lielāka kopējā sabiedrības imunitāte.

Kariņš arī atsaucās uz savu dalību šodien un vakar Eiropadomē, kur Eiropas Savienības valstu līderi atzinuši, ka visi saskaras ar līdzīgām grūtībām.

Vēl pirms Kariņa uzrunas veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) kolēģiem rosināja tuvākajā laikā vienoties par to, kā valdība rīkosies un pēc kādiem kritērijiem lems, ja sāksies trešais Covid-19 vilnis. Tā kā tagad saslimstība ir jau augstākā līmenī nekā rudenī, kad sākās otrais vilnis, tagad nevar tik ilgi kavēties un jābūt gatavākiem reaģēt, atzina ministrs, jo straujš saslimstības pieaugums no jau augsta līmeņa radīs smagākas sekas.

Pavļuts arī mudināja ministrus domāt pie "pielāgošanās koncepta" jeb sadzīvošanas ar Covid-19 ilgtermiņā pēc ārkārtējās situācijas beigām 6. aprīlī.

"Delfi" jau ziņoja, ka dienu iepriekš valdības sēdē Kariņš jau rosināja ministrijām sākt izvērtēt, kādi vēl stingrāki un iepriekš nebijuši ierobežojumi Latvijā būtu ieviešami, ja saslimstība ar Covid-19 pieaugs.

"Man tāpat kā visiem valstī šī situācija ir grūti panesama – tik augsta saslimstība tik ilgu laiku. Ierobežojumi strādā, bet tikai tiktāl, lai neaugtu saslimstību, nevis būtiski samazinātos. Jāpadomā visām ministrijām kopā, kā meklēt sabiedrībai pieņemamus veidus, lai nosistu uz leju to saslimstības līkni," teica Kariņš. Neviens no attālinātajā un atklātajā valdības sēdē klātesošajiem ministriem tam neiebilda, taču arī nesteidza publiski paust atbalstu.

Novēro Covid-19 jaunā celma izteiktāku izplatību

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā samazinās lēni un šobrīd ir 509,5 (pirms nedēļas – 548,6), portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Tikmēr Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs samazinājies līdz 283,6 (nedēļu iepriekš – 305,4). Latvija saslimstības ziņā saglabā sesto vietu starp visām ES valstīm.

Igaunijas kumulatīvais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieaudzis līdz 703,5 (nedēļu iepriekš – 648,5), savukārt Lietuvas rādītājs samazinājies līdz 261,1 (iepriekšējā nedēļā 287,9). Jāatzīmē, ka valstīs, kurās vēl pāris nedēļas atpakaļ bija augstāks kumulatīvais rādītājs nekā Latvijai, šobrīd rādītāji ir samazinājušies, piemēram, Portugālē tas ir 287,6 (iepriekš – 589,9), Spānijā – 389,2 (iepriekš – 556,1), un tas viennozīmīgi ir, pateicoties stingrāku drošības pasākumu ieviešanai sabiedriskajā dzīvē.

Sekvencēšanas rezultātā Latvijā līdz šim atklāti jau 20 Covid-19 jaunā celma gadījumi, un šobrīd varam secināt, ka notikusi vīrusa vietējā transmisija, jo reģistrēti vismaz divi lokālie uzliesmojumi, t.sk. kādā pirmsskolas izglītības iestādē. Pieaug arī saslimstība bērnu un gados jauno cilvēku vidū, kas var netieši liecināt par Covid-19 jaunā celma izplatīšanos.

Neraugoties uz to, ka pēdējās nedēļas laikā Latvijā novērots neliels saslimstības ar Covid-19 samazinājums, saslimstība šobrīd tomēr pieaug. Arī Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) atkal ir pakāpies virs 1 (1,03), kas liecina par straujāku infekcijas izplatīšanās tendenci.

Līdz ar to visiem Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi turpināt atbildīgi ievērot noteiktos drošības pasākumus, kas vērsti uz fiziskās distancēšanās ievērošanu, lai kopīgiem spēkiem mazinātu vīrusa iespēju izplatīties, t.sk. sabiedriskajās vietās, uzsver SPKC. Epidemiologi atgādina, ka visbiežāk inficēšanās notiek tuvāko cilvēku lokā – no ģimenes locekļiem, starp kolēģiem darbavietā vai no satiktiem draugiem un paziņām.