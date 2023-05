Nākamās sezonas riska grupu vakcinācijai VM plāno iegādāties 135 000 gripas vakcīnu

Nākamās sezonas riska grupu vakcinācijai Veselības ministrija (VM) plāno iegādāties 135 000 gripas vakcīnu, teikts ministrijas saskaņošanai iesniegtajā informatīvajā ziņojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) prognozes, nākamajā sezonā būtu sagaidāms neliels vakcīnu pret sezonālo gripu pieprasījuma pieaugums. Imūnbioloģisko preparātu valsts iepirkumu plānošanas darba grupas sanāksmē tika nolemts, ka nākamajai 2023./2024.gada gripas sezonai nepieciešams iegādāties apmēram par 15% vairāk sezonālas gripas vakcīnu devas nekā šajā sezonā, kas ir 135 000 vakcīnu devas, par 3 986 299 eiro.

Papildu finansējumu 2023.gadā gripas vakcīnu iegādei - 1 708 807 eiro apmērā VM nodrošinās esošā budžeta ietvaros, pārdalot to no valsts budžeta apakšprogrammas "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" ietvaros plānoto pasākumu un citu vakcīnu iegādes neizpildēm.

Vērtējot nākamajai 2023./2024.gada gripas sezonai nepieciešamo pretgripas vakcīnu iepirkumu, tika ņemtas vērā arī Imunizācijas valsts padomes rekomendācijas par to, ka maksimāli jāveicina riska grupu vakcinācijas aptveri, kā arī riska grupas jānodrošina ar augstākas efektivitātes vakcīnām. Proti, būtu jānodrošina dzīvās nazālās vakcīnas bērniem no divu līdz septiņu gadu vecumam (atbilstoši esošai vakcinācijas kārtībai tie ir attiecīgā vecuma bērni ar hroniskām slimībām) un augstas devas vakcīnas senioriem no 65 gadu vecuma.

VM atzīst, ka esošās pretgripas vakcīnas cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma ir mazāk efektīvas, reizēm to efektivitāte ir zemāka par 50%. Lai novērstu smagus slimības gadījumus, gripas izraisītas pneimonijas, hospitalizācijas vai nāvi, senioriem tiek rekomendētas vakcīnas ar augstāku antigēna devu. Savukārt dzīvās nazālās vakcīnas lietošana bērniem ir pamatota ar to, ka šīs vakcīnas ievade bērniem ir nesāpīga - lietojama nazāla spreja veidā -, un dzīvās nazālās vakcīnas efektivitāte var būt pat 83%, kamēr inaktivētās vakcīnas efektivitāte ir pat zem 50%.

VM informē, ka no 185 000 pretgripas vakcīnas devām, kuras tika iepirktas valsts iepirkumā 2021./2022.gada gripas sezonai, saskaņā ar SPKC datiem valsts apmaksāto vakcīnu saņēma 101 460 riska grupu iedzīvotāji. No tiem vakcīnas saņēma 14 032 bērni līdz divu gadu vecumam, 3067 grūtnieces, 6337 sociālas aprūpes centru iemītnieki un 1153 darbinieki 6253 ārstniecības iestāžu darbinieki un ārstniecības iestāžu atbalsta personas, 30 351 seniori virs 65 gadu vecuma, kā arī 40 267 citu riska grupu pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kaut arī pēdējo gadu laikā gripas vakcinācijas aptvere sabiedrībā pakāpeniski palielinās, Latvijā tā joprojām ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, uzsver VM.