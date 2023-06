Nākamgad decembrī pārcels divas darba dienas – brīvdienas būs teju nedēļu

Valdība otrdien, 13. jūnijā, skatīs rīkojuma projektu par divu darba dienu pārcelšanu 2024. gada decembrī, līdz ar ko 2024. gada svētku nedēļā ieplānotas gandrīz nedēļu garas brīvdienas, liecina valdības sēdes darba kārtība.

Rīkojuma projekts paredz 2024. gada 23. decembra darba dienu, kas iekrīt starp svētdienu – 22. decembri, un svētku dienu – 24. decembri, pārcelt uz sestdienu – 14. decembri un 2024. gada 30. decembra darba dienu, kas iekrīt starp svētdienu – 29. decembri, un svētku dienu – 31. decembri, pārcelt uz sestdienu – 28. decembri.

Rīkojuma projekts attieksies uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes institūcijām un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.

Ar rīkojuma projektu ieteikts visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu.

Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2024.gadā" ir izstrādāts, pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu. Minētā norma paredz, ka no valsts budžeta finansēto institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, MK rīkojumu par darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā izdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.