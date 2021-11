Nākamgad pakāpeniski cels neapliekamo minimumu

Saeima otrdien, 16. novembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), paredzot nākamā gadā vidū celt neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Likuma izmaiņas atbalstīja 79 deputāti, bet tās neatbalstīja viens.

No likuma grozījumiem izriet, ka 2022. gadā maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma apmērs tiks pakāpeniski palielināts, proti, no nākamā gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. jūnijam likme būs 350 eiro mēnesī, savukārt no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim likme būs 500 eiro.

Pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, neapliekamā minimuma palielināšana 2022. gada budžetā prasīs papildus 36,1 miljonu eiro.

Saeima neatbalstīja "Zaļo un zemnieku savienības" pārstāvju priekšlikumu paredzēt neapliekamo minimumu 500 eiro apmērā jau no 1. janvāra. Deputāts Edgars Tavars (ZZS) šo priekšlikumu pamatoja ar nepieciešamību palīdzēt senioriem tagad, kad augušas elektrības, gāzes un citu pakalpojumu cenas.

Arī pie frakcijām nepiederošais deputāts Vjačeslavs Dombrovskis norādīja, ka gadījumā, ja tiešām domātu par cilvēkiem, tad neapliekamais minimums jau no janvāra tiktu celts līdz 500 eiro. "Palīdzība cilvēkiem ir nepieciešama jau tagad," uzsvēra deputāts.

Dombrovskis norādīja, ka neapliekamā minimuma celšana līdz 500 eiro no nākamā gada vidus izskatās, ka koalīcija vēlas nopirkt cilvēku balsis pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.

Likums paredz no aplikšanas ar IIN atbrīvot atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai ietvaros piešķirtos grantus, darba devēja segtos ārstniecības izdevumus normas ietvaros, kā arī palielināt pensionāru neapliekamā minimuma apmēru.

Tāpat likuma grozījumi paredz līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināt autoratlīdzību saņēmējiem tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem.

Ar likuma grozījumiem arī noteikts, ka pašvaldību piešķirtais atbalsts nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nebūs apliekams ar IIN.

Tāpat ar IIN netiks aplikts piešķirtais atbalsts mājsaimniecībām par novecojušo azbestu saturošu jumtu nomaiņu. Šādas izmaiņas tiek pamatotas ar nepieciešamību nodrošināt atbalstu iedzīvotājiem veselībai kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā, it īpaši iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

Minētie likuma grozījumi ir daļa no 2022. gada budžetu pavadošās likumprojektu pakotnes.

Vienlaikus deputāti neatbalstīja deputāta Edgara Tavara (ZZS) iesniegto priekšlikumu, ka ar IIN netiktu aplikti ar attālinātā darba veikšanu saistītie darbinieka izdevumi, kurus sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī nepārsniedz 60 eiro.