Nākamgad plāno celt minimālo pensiju un pabalstu personām ar invaliditāti

Nākamajā gadā Labklājības ministrija (LM) īstenos trīs galvenās prioritātes, no kurām pirmā ir atbalsts minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai personām ar invaliditāti, minimālās vecuma pensijas saņēmējiem, darbspēju zaudējumu un kaitējuma atlīdzības saņēmējiem, trešdien Sociālo un darba lietu komisijas sēdē informēja Labklājības ministrija (LM).

Galvenās nozares politikas iniciatīvas, kur 2020. gada valsts budžeta diskusijās tika lemts par papildu finansējuma piešķiršanu nozarei prioritāru pasākumu finansēšanai, ir minimālo ienākumu līmeņa palielināšana, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana valsts sociālās aprūpes centros un ģimenei draudzīgu darbavietu pasākumu turpināšana, komisijas sēdē informēja LM.

Prioritārā pasākuma mērķi ir vecuma pensijas minimālo aprēķina bāzi noteikt 80 eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 eiro. Kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar invaliditāti palielināt no 64,03 eiro līdz 80 eiro, bet personām ar invaliditāti no bērnības – 122,69 eiro. Vienlaikus, paaugstinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar invaliditāti, paaugstināsies arī minimālie invaliditātes pensiju un atlīdzību apmēri, norādīja LM parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns.

Tāpat 2020. gada budžetā labklājības jomā ir piešķirti 509 580 eiro pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai valsts sociālās aprūpes centros, uzlabojot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti.

108 050 eiro papildus 2020. gadā ir piešķirts arī atbalsta sniegšanas pakalpojumiem vecākiem veiksmīgākai ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, kā arī izglītot darba devējus. Tāpat arī paplašināt līdzšinējo pasākumu "Ģimenei draudzīgs" tvērumu, izveidojot jaunu pasākumu "Ģimenei draudzīga darbavieta", liecina LM komisijas sēdē prezentētā informācija.

Tāpat labklājības jomā nākamajam gadam ir izvirzīti daudzi citi mērķi, tomēr ministrija nevar līdz galam īstenot savus nospraustos mērķus "kopējā valdības kontekstā", jo ir daudz citu problēmu. Kā piemēru Lipšāns minēja mediķu algu trūkumu, kā arī policijas darbinieku trūkumu un mazo atalgojumu policistiem un ugunsdzēsējiem. "Skaidrs, ka drošība, veselība, izglītība ir prioritātes," portālam "Delfi" uzsvēra Lipšāns.

"Šis budžets ir kompromiss starp visām nozarēm, kur beigās katrs saņem vismaz kaut ko, lai esošā situācija kaut kādā veidā progresētu," pauda Lipšāns.