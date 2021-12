Nākamgad plānots sasniegt 75-90% primārās un 80% balstvakcinācijas aptveri

Ceturtdien, 23.decembrī, Ministru kabinets uzklausīja Veselības ministrijas (VM) informatīvo ziņojumu "Par Covid-19 vakcināciju 2022. gadā", kas paredz 2022. gadā sasniegt 75% līdz 90% primārās un 80% balstvakcinācijas aptveri, portāls "Delfi" uzzināja VM.

Vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022.gadā izvirzīti vairāki mērķi, tostarp:

75% iedzīvotāju primārās vakcinācijas aptvere (90% primārās vakcinācijas aptvere iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem);

80% balstvakcinācijas aptvere iedzīvotājiem, kuri ir saņēmuši pirmreizējo vakcināciju;

atbilstoša vakcīnu pieejamība bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem.

Pieejamība

VM skaidroja, ka Latvija ir pieteikusies kopumā uz astoņu ražotāju ("Pfizer-BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca", "Janssen", "CureVac", "Valneva", "NovoVax", "Sanofi GSK") izstrādātajām vakcīnām, no kurām šobrīd piecas ir apstiprinātas Eiropas Zāļu aģentūrā ("Pfizer-BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca", "Janssen" un "NovoVax"). Lai nodrošinātu vakcīnu pieejamību visā Latvijā, arī 2022. gadā darbosies līdzšinējā vakcīnu pret Covid-19 loģistikas sistēma ar centrālo noliktavu, vienu loģistikas pakalpojumu sniedzēju Rīgā, Pierīgas reģionā, Kurzemē un Zemgalē un otru loģistikas pakalpojumu sniedzēju Vidzemē un Latgalē.

Veicināšana

Lai nodrošinātu cilvēku primāro vakcināciju, īpaši vecuma grupā no 60 gadiem, kā arī cilvēku balstvakcināciju, 2022. gadā plānotas dažādas aktivitātes, piemēram, ārstniecības personas tieši uzrunās vēl nevakcinētos seniorus vecumā no 60 gadiem, tiks veidota saziņa ar senioru tuviniekiem, kā arī dažādām sociālajām kopām, kas bauda senioru uzticību (baznīcas, senioru organizācijas u.c.), lai iedrošinātu cilvēkus vakcinēties. Balstvakcinācijas veicināšanai tiks veidota informatīvas kampaņas medijos un publiskajā vidē, skaidrojot tās nozīmi un vajadzību sabiedrības veselībai. Tāpat tiks turpināta šī gada nogalē jau sāktā bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem ērta un droša vakcinācija.

Iespējas

Izvērtējot pieprasījumu pēc primārās vakcinācijas un balstvakcinācijas, 2022. gadā VM turpinās veidot vakcinācijas punktus vietās, kur vakcinācijas pieejamība ir mazāka. Piemēram, sadarbībā ar pašvaldībām tiks veidoti vakcinācijas centrus un turpināti vienas dienas vakcinācijas izbraukumi, īpaši tiks organizēta prioritāro grupu vakcinācija, izbraukuma vakcinācija darba kolektīvos u.c. Tāpat plānots atvērt divus liela mēroga vakcinācijas centrus Rīgā.

2022. gadā VM turpinās pieeju "vakcinācija maksimāli tuvu cilvēka ikdienas gaitām", piedāvājot saņemt vakcīnu pret Covid-19 vakcinācijas punktos tirdzniecības centros, mikrorajonos, kā arī ieviešot jaunu vakcinācijas veidu – vakcināciju aptiekās. Kā būtisku vakcinācijas procesa formu VM turpinās vakcināciju personu dzīves vietās (senioriem vecumā virs 70 gadiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c.).

Pieteikšanās

2022. gadā darbu turpinās zvanu un klientu apkalpošanas centrs ar tālruņa numuru 8989. Šī komunikācijas forma ir nozīmīga, lai vakcīnas saņemšanai reģistrētu cilvēkus, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējams pieteikties tīmekļa vietnē manavakcina.lv, un lai konsultētu par dažādiem ar vakcināciju saistītiem jautājumiem, skaidroja VM.

Tāpat 2022. gadā tiks pilnveidoti informācijas tehnoloģiju risinājumi, uzlabojot un paplašinot vietnes "manavakcina.lv" darbību.

Vakcinācijas procesa organizācijai 2022. gadā no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīs līdz 7,76 miljoniem eiro atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.