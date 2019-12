Nākamgad profesionālajā dienestā plāno pieņemt ap 700 karavīru

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) 2020. gadā profesionālajā dienestā plāno pieņemt līdz 700 karavīru, no kuriem aptuveni 500 karavīru paredzēti dienestam Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, bet 130 – studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā virsnieka profesijas iegūšanai, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Tāpat profesionālajā dienestā plānots pieņemt 30 karavīrus speciālistus, bet aptuveni 50, savulaik rezervē atvaļinātos karavīrus, atjaunot aktīvajā dienestā.

Jauno karavīru dienests sākas ar kareivja profesijas, kas ir militārās karjeras sākumposms, pamatiemaņu apgūšanu Kājnieku skolā vai Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē. Šo iemaņu apgūšanai nākamgad plānoti 13 militārās pamatapmācības kursi. Savukārt kareivjiem speciālistiem plānoti divi, bet virsniekiem speciālistiem – viens apmācības kurss.

NBS aicina pieteikties profesionālajam dienestam ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. Īpaši aicināti dienestā tiek tie pilsoņi, kuru dzimtā puse ir Latgale. Tur izveidotajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā tiek komplektēts Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons. Atgriezties tiek aicināti arī karavīri, kuri savulaik ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu.

Dienestam speciālistu amatos un specializētajās vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus ar 1. līmeņa augstāko izglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, 1. vai 2. līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, vidējo tehnisko izglītību vai pieredzi autotransporta apkopes un remonta jomā, kā arī kandidātus ar transportlīdzekļa vadītāja kategorijām B, C un D un traktortehnikas vadītāja kategorijām TR1 un TR2 speciālās militārās tehnikas vai speciālo militāro transportlīdzekļu vadīšanai.

Savukārt pieteikties studijām aizsardzības akadēmijā var ne tikai vidusskolu absolventi studēšanai trijās profesionālā bakalaura programmās, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību studijām programmā "Komandējošā sastāva virsnieks", bet arī ārsti, juristi un IKT eksperti studijām karjeras kursā "Virsnieka speciālista pamatkurss". Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

AM uzsver, ka, izvēloties profesionālo dienestu, karavīri iegūst stabilitāti, atlīdzību sākot no 900 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi un garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80% no saņemtā atalgojuma, karjeras izaugsmi, bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā arī starptautisko operāciju rajonos. Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs.

2016. gada 16. jūnijā Saeimas apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā uztur 17 500 militāri sagatavotus karavīrus, tai skaitā 6500 profesionālā dienesta karavīrus, 8000 zemessargus un 3000 rezerves karavīrus.