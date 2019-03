Nākotnes Studiju forumā diskutēs par nākotnes akadēmisko sabiedrību

Piektdien, 8. martā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpās norisināsies Nākotnes Studiju forums 2019: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība. Šis ir jau trešais Latvijas Studentu apvienības rīkotais forums, kurā vienuviet pulcēsies augstākās izglītības veidotāji – politiķi, augstskolu vadītāji, mācībspēki, studējošie un darba devēji –, lai kopīgi aplūkotu un diskutētu par nākotnes akadēmisko sabiedrību un tās izaicinājumiem. Forumā notiekošajam būs iespējams sekot līdzi tiešraidē portālā "Delfi".

Forumu ar vieslekciju "Tehnoloģiju un nākotnes augstākās izglītības mijiedarbība" atklās viesis no Lielbritānijas – Ross Rentons, kas ir prorektora vietnieks Vorčesteras Universitātē Apvienotajā Karalistē. Rentona ikdienas darbs starp daudziem citiem pienākumiem iekļauj rūpes par izcilas studiju pieredzes nodrošināšanu. Rentons par izcilu darbu ar studentiem nominēts "THE Awards 2018" balvai, kas apbalvo pasaules labākās universitātes un to darbiniekus. Viņš regulāri sniedz lekcijas par augstākās izglītības nākotni, tostarp uzstājoties TEDxMalvern.

Foruma centrālā aktivitāte ir četras debates, kurās tiks aplūkoti aspekti, kas jāņem vērā katram akadēmiskajā darbībā iesaistītajam, lai nākotnes augstskolas un to akadēmiskā sabiedrība būtu gatava izaicinājumiem. Rīkotāji sola, ka debašu formāts, kas atšķiras no ierastā, ļaus aplūkot izvirzīto tēzi no vairākiem aspektiem, noteikt augstākās izglītības nozarē iesaistīto pušu viedokli par līdz šim neaplūkotiem jautājumiem, kā arī iezīmēt iespējamos attīstības scenārijus. Viedokli izteiks akadēmiskās vides pārstāvji – mācībspēki, zinātnieki un dažādu augstskolu vai zinātnisko institūtu struktūrvienību vadītāji.

Debatēs par mācīšanu un mācīšanos tiks diskutēts par studējošo un mācībspēku lomu augstu rezultātu sasniegšanā. Dalībnieki izvērtēs, vai atbildība par to jāuzņemas studentam, vai tomēr tieši pasniedzēji ir tie, no kuriem primāri atkarīga noteikto rezultātu sasniegšana studiju procesā.

Tāpat rīkotāji sola, ka daudz tiks debatēts par zināšanām – to jaunradi, pārnesi no akadēmiskās vides uz industriju un starpnozaru pētījumiem. Divās debatēs tiks apspriesta atšķirīgā finansējuma piešķiršanas un pētījumu veicināšanas ietekme uz dažādām nozarēm. Viena no tām ir valsts finansējuma piešķiršana zinātnei – vai tas jāsadala, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem, tā sekmējot inovācijas, vai tam tomēr jānodrošina stabilitāte? Tāpat tiks diskutēts par starpdisciplinaritātes ietekmi, jo, lai gan tā var raisīt inovatīvu pētījumu veikšanu, tiek apdraudēti vērtīgi pētījumi vienas nozares ietvaros. Visbeidzot, tiks diskutēts par tēzi "augstskolas akadēmiskajam personālam jāuzņemas iniciatīva un galvenā loma zināšanu pārneses vadīšanā", apspriežot zinātnes nozares sadarbību ar industriju.

"Šī gada forums akcentēs nākotnes akadēmiskās sabiedrības pārstāvjiem nepieciešamās plašās zināšanas, lai spētu uzņemties atbildību par mācīšanas un mācīšanās procesu, zināšanu jaunradi un integrāciju, kā arī veiksmīgu sadarbību ar nozari un sabiedrību jaunradīto zināšanu pielietošanā. Šobrīd trūkst atbalsta un piemērotas akadēmiskās vides izcilu mācībspēku un zinātnieku radīšanai, un par šīm pārmaiņām rūpes jāuzņemas tieši augstskolām. Šie jautājumi Latvijā ir īpaši aktuāli zinātnieku trūkuma un augstskolu mācībspēku novecošanās dēļ," skaidro LSA pārstāvji.

Papildu informāciju par forumu iespējams iegūt Latvijas Studentu apvienības mājaslapā un Facebook lapā. Forumam būs iespēja sekot arī tiešraidē portālā "Delfi".