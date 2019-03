Nākotnes Studiju forums: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība. Video tiešraide

Piektdien, 8. martā, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē norisinās Nākotnes Studiju forums 2019: Rītdienas akadēmiskā sabiedrība. Forumā notiekošajam iespējams sekot līdzi tiešraidē portālā "Delfi".

Šis ir trešais Latvijas Studentu apvienības rīkotais forums, kurā vienuviet pulcējas augstākās izglītības veidotāji – politiķi, augstskolu vadītāji, mācībspēki, studējošie un darba devēji –, lai kopīgi aplūkotu un diskutētu par nākotnes akadēmisko sabiedrību un tās izaicinājumiem.

Pulksten 10 forumu ar vieslekciju "Tehnoloģiju un nākotnes augstākās izglītības mijiedarbība" atklās viesis no Lielbritānijas – Ross Rentons, kas ir prorektora vietnieks Vorčesteras Universitātē (University of Worcester) Apvienotajā Karalistē. Rentona ikdienas darbs starp daudziem citiem pienākumiem iekļauj rūpes par izcilas studiju pieredzes nodrošināšanu. Rentons par izcilu darbu ar studentiem nominēts "THE Awards 2018" balvai, kas apbalvo pasaules labākās universitātes un to darbiniekus. Viņš regulāri sniedz lekcijas par augstākās izglītības nākotni, tostarp uzstājoties TEDxMalvern.

Foruma centrālā aktivitāte ir četras debates, kurās tiks aplūkoti aspekti, kas jāņem vērā katram akadēmiskajā darbībā iesaistītajam, lai nākotnes augstskolas un to akadēmiskā sabiedrība būtu gatava izaicinājumiem. Viedokli izteiks akadēmiskās vides pārstāvji – mācībspēki, zinātnieki un dažādu augstskolu vai zinātnisko institūtu struktūrvienību vadītāji.

Forumu organizē Latvijas Studentu apvienība sadarbībā ar Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, British Council pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Tehnisko universitāti.