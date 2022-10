Naktī uz pirmdienu ugunsgrēkā Liepājā cieta cilvēks

Naktī uz pirmdienu, neilgi pirms pusvieniem naktī glābēji saņēma izsaukumu uz Klaipēdas ielu Liepājā, kur deviņstāvu dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Nelaimē cieta viens cilvēks, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka uz ēkas otrā stāva balkona dega sadzīves mantas. Pārmeklējot dzīvokli, glābēji atrada vienu cilvēku, kas ugunsgrēkā bija cietis un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. No pārējiem dzīvokļiem glābēji evakuēja 20 cilvēkus.

Savukārt piektdien VUGD saņēma izsaukumu uz Brīvostas ielu Liepājā, kur aizdegusies apmēram 12 metrus augsta šķeldas kaudze, radot spēcīgu sadūmojumu, ko vējš izplatīja uz tuvējo apkārtni. Pulksten 17.40 ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos. Šķeldas kaudze dega 1600 kvadrātmetru platībā. Visu nakti un sestdien no rīta turpinājās dzēšanas darbi. Ar uzņēmuma tehnikas palīdzību kaudze tika pārkrauta, lai atrastu degšanas perēkļus un varētu nodzēst arī to šķeldu, kas deg kaudzes zemākajos slāņos. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 11, informē glābšanas dienestā.

Piektdien VUGD saņēma izsaukumu uz Kalna ielu Madonā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums – kravas automašīna atradās grāvī uz sāniem, un tajā atradās cilvēks. Ugunsdzēsēji cilvēku atbrīvoja un nodeva NMPD. Notikuma vietā tika atvienots automašīnas akumulators, kā arī novērsta degvielas noplūde.

Sestdien saņemts izsaukums uz Zaļo ielu Kuldīgā, kur bija aizdegusies 12 metrus augsta šķeldas kaudze. Ap pieciem vakarā ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos. Šķeldas kaudze dega 30 kvadrātmetru platībā un 10 metru dziļumā. Dzēšanas darbos tika piesaistīta arī traktortehnika šķeldas pārvietošanai, lai ugunsdzēsēji glābēji varētu piekļūt visiem degošās šķeldas slāņiem. Dzēšanas darbi noslēdzās svētdien pusseptiņos no rīta.

Tāpat sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz sešstāvu dzīvojamo māju Blaumaņa ielā Rīgā, kur vienā no dzīvokļiem bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka ceturtā stāva dzīvokļa virtuvē uz plīts ir piededzis ēdiens un karstuma, liesmu ietekmē aizdegusies siena un tvaika nosūcējs. Pirms glābēju ierašanās no dzīvokļa evakuējās divi cilvēki, bet no citiem dzīvokļiem VUGD evakuēja vēl septiņus cilvēkus.

Pusastoņos vakarā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Aizkraukles novada Skrīveru pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Telefoniski sazinoties ar cilvēku un signalizējot ar autocisternas signālu, viņam norādīta izeja no meža.

Ap deviņiem vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Ozolaines pagastu, kur ugunsgrēks izcēlies notekūdeņu attīrīšanas ēkā. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka notekūdeņu attīrīšanas ēkā ar atklātu liesmu pilnā platībā deg iekārtas 120 kvadrātmetru platībā. Ēkā tvertnēs atradās ķīmiska vieta, kas temperatūras ietekmē tika bojāta, kā rezultātā notika vielas noplūde. Lai apturētu noplūdi, ugunsdzēsēji glābēji vielu pārsūknēja citā tvertnē.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 126 izsaukumus – 41 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem viens bija meža ugunsgrēks, 60 uz glābšanas darbiem, bet 25 izsaukumi bija maldinājumi.