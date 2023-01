Naktī uz svētdienu ugunsgrēkā Bebrenes pagastā bojā gājis cilvēks

Naktī uz svētdienu pulksten 1.50 naktī ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Augšdaugavas novada Bebrenes pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega istaba. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Glābēju darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 4.18.

Savukārt piektdien pēcpusdienā ugunsdzēsēju palīdzība bija nepieciešama Saulkrastu pagastā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā no vieglās automašīnas nevarēja izkļūt cilvēks. Glābēji cilvēku izglāba un nodeva Neatliekamās palīdzības dienesta mediķiem.

Pulksten 19 saņemts izsaukums uz Dienvidkurzemes novada Gramzdas pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Ugunsdzēsēji no degošās ēkas izglāba suni.

Naktī uz sestdienu glābēji saņēma izsaukumu uz Preiļu novada Aglonas pagastu, kur dega vienstāva dzīvojamās mājas siena un griesti. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies pieci cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 2.14.

Tāpat naktī VUGD saņēma izsaukumu uz Akurātera ielu Jēkabpilī, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā pie krāsns dega grīda un sadzīves mantas. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, kas notikumā cieta. Neilgi pēc trijiem naktī ugunsgrēks likvidēts.

Naktī ugunsdzēsēji devās arī uz Olaines pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā dega sadzīves mantas. No ēkas evakuējās divi cilvēki.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Veco ceļu Jūrmalā, kur dega saimniecības ēka 370 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš pirms VUGD ierašanās ugunsgrēku centās nodzēst saviem spēkiem.

Svētdien glābēji devās uz Mārupes novada Babītes pagastu, kur bija notikusi avārija. Ar hidraulisko instrumentu palīdzību no vieglās automašīnas glābēji atbrīvoja cilvēku un nodeva NMPD darbiniekiem. Ugunsdzēsēji sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Svētdien VUGD saņēma izsaukumu uz Limbažu novada Skultes pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva vannas istabā dega starpsienu pārsegums un tajā esošā koka brusa. Pirms VUGD ierašanās no mājas evakuējās trīs cilvēki.

Kopumā aizvadītajās trīs diennaktīs VUGD saņēma 93 izsaukumus – 32 uz ugunsgrēku dzēšanu, 47 uz glābšanas darbiem, bet 14 izsaukumi bija maldinājumi.