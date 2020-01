Naktī varētu sākt Centrāltirgus kiosku demontāžu

Ja līdz pirmdienas, 13. janvāra, pusnaktij SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" nebūs veikusi Gogoļa ielas laukumā esošo tirdzniecības kiosku demontāžu, jau naktī Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvji demontāžu sāks paši.

Rīgas dome ir gatava uzsākt kiosku demontāžu uzreiz pēc pusnakts, portālam "Delfi" norādīja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte.

Saskaņā ar līguma uzteikumu, uzņēmumam Gogoļa ielas pusē esošā teritorija jāatbrīvo līdz 14. janvārim. Rīgas Centrāltirgū norādīja, ka vēl šodien, 13. janvārī, nomniekam ir likumīgas tiesības tur atrasties un nodarboties ar tirdzniecību, taču jau 14. janvārī teritorijai jābūt izvāktai.

Patlaban gan neviena no tirdzniecības vietām demontēta nav, kas nozīmē, ka līdz pusnaktij uzņēmums, visticamāk, demontāžas darbus veikt nepaspēs. Tādā gadījumā pašvaldība jau naktī uz 14. janvāri to darīšot pašas spēkiem, darbu izdevumus pēc tam piedzenot no uzņēmuma.

Pēc tirgus pārstāvju paustā, uzņēmums apsver iespēju šajā teritorijā izveidot un labiekārtot skvēru, kas būtu gan kā atpūtas vieta, gan kā gadatirgu organizēšanas vieta.

Kā ziņots, 28. novembrī Rīgas Centrāltirgus vadība uzteica līgumu nomniekam SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā", kura pārvaldītajā teritorijā dažas nedēļas iepriekš notika vērienīga, Valsts policijas organizēta kontrabandas apkarošanas operācija.

Pērn 21. un 22. novembrī likumsargi Centrāltirgus administrācijas ēkā un citviet veica procesuālās darbības, apkarojot akcizēto preču nelikumīgu apriti. Kopumā aizturētas 12 personas vecumā no 20 līdz 58 gadiem. Četrām personām - 1970., 1975. un 1977.gadā dzimušiem vīriešiem, kā arī 1976. gadā dzimušai sievietei - tiesa piemērojusi apcietinājumu. No apcietinātajiem divas personas jau iepriekš nonākušas policijas redzeslokā, no kurām viena par nelikumīgu akcīzes preču apriti sodīta administratīvā kārtībā jau 49 reizes.

VP vadītājs Ints Ķuzis iepriekš Latvijas Televīzijā pastāstīja, ka policijai ir aizdomas, ka centrālo lomu akcizēto preču nelikumīgā apritē "Rīgas Centrāltirgū" ieņēmis tieši privātuzņēmums, kam ir izīrēta daļa no tirgus. Ķuža vērtējumā, šis privātais uzņēmums esot saistīts ar noziedzības pasauli un veicis organizētu darbu akcizēto preču nelikumīgā tirdzniecībā. Viņš mudināja Rīgas domi vērtēt, vai ar konkrēto uzņēmumu saglabāt nomas līgumu.

Vienlaikus Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) norādīja, ka pēc viņa rīcībā esošās informācija, šajā teritorijā esošie kioski jau vairāk nekā 12 gadus tur atrodas nelikumīgi.

"Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" dibināts 1991. gadā un pieder trim privātpersonām - Viktoram Baklaginam, Zanei Vilcānei un Radmilai Orlovai, kura ir norādīta kā uzņēmuma patiesā labuma guvēja. 2018. gadā uzņēmums strādājis ar 300 754 eiro apgrozījumu un 80 576 eiro peļņu.