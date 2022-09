NATO centra vadītājs: vērojam Krievijas režisētu teātra izrādi

Pseidoreferendumi par Luhanskas un Doneckas tautas republiku pievienošanos Krievijai, mobilizācijas izsludināšana, kodolšantāža - tie visi ir Krievijas iestudēta uzveduma elementi, intervijā aģentūrai LETA norādīja NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts.

Taujāts par Krievijas prezidenta Vladimira Putina draudiem pielietot kodolieročus, ja tiks apdraudēta Krievijas suverenitāte un teritoriālā nedalāmība, Sārts atgādina, ka jau pēc pirmajām ukraiņu uzvarām Harkivā ir prognozējis, ka nu mēs sagaidīsim kodolšantāžu.

"Tā ka Putina paziņojums nav nekāds pārsteigums. Saskaņā ar Kremļa loģiku, jo sliktāk viņiem iet, jo vairāk jādraud ar kodolieročiem. Pieaugot ukraiņu panākumiem, pastiprināsies arī šādi draudi," norādīja Sārts.

Viņš arī uzsver, ka Putins varētu domāt par kodolieroču pielietošanu, ja draudētu Krievijas sagrāve, kas viņam radītu personiskus drošības riskus, un kodolieroču pielietošana varētu šo sagrāvi novērst. Sārts to raksturoja kā Krievijas ierasto konceptu – situāciju eskalēt, lai varētu to deeskalēt. Taču, kā norāda Sārts, Putins nevienā brīdī nevēlas pats iet bojā. Līdz ar to, lai nepieļautu šo kodolieroču izmantošanu, ir jābūt skaidrai ziņai no Rietumiem, ka tas nepaliks bez atbildes un Putina drošību tas nekādā veidā negarantēs.

"Vēstījumam jābūt nepārprotamam – citi soļi var dot dažādas izvēles iespējas, bet kodolieroču pielietošana radīs draudus un drošības riskus pašam Putinam un izvēles vairs nebūs," teica Sārts.

Par Krievijā izsludināto mobilizāciju NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs pauž pārliecību, ka "palielinot karavīru skaitu uz iesaucamo rēķina, sistēmā, kas nevar tikt galā jau ar esošajiem resursiem, nebūs rezultātu".

Labākais rezultāts, kuru krievi var panākt ar mobilizāciju, ir vienību skaita palielināšana, kas būs vāji ekipētas un slikti motivētas, uzskata Sārts.

Viņš piebilst, ka ir iespējami scenāriji, kad maz kurš no mobilizētajiem vispār tiks līdz kaujas laukam, jo iesaukšanas sistēma nespēs procesu novadīt.

"Ja arī tiks, tad viņi būs slikti ekipēti un vāji apmācīti, tādējādi pildot tikai tā sauktās lielgabalu gaļas funkciju," uzsver Sārts.