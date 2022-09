Nauda izkūpēja ēterā: uz kurām aģentūrām plūst visdāsnākās valsts finansējuma straumes

Cīniņā par brango finansējumu, ko dažādi valsts resori piešķir sabiedrisko attiecību un reklāmas kampaņām, naskākie no valsts maka izmakšķerējuši ar septiņiem cipariem rakstāmu lomu. "Delfi" pētījumā izkristalizējas aģentūru trijnieks, kam šī Saeimas sasaukuma laikā publisko naudu izdevies apgūt īpaši labi, bet uz pēdām minuši arī citi, jo, pēc portāla "Delfi" aprēķiniem, dažādām kampaņām šīs varas pilnvaru laikā tērēti vairāk nekā 15 miljoni eiro.

"Delfi" rakstu sērijas "Nauda izkūpēja ēterā" pirmajā publikācijā iedziļinājāmies ministriju un to padotības iestāžu tēriņos dažādām kampaņām, uzzinājām, kuru partiju pārziņā esošie resori ir lielākie "kampaņotāji" par publiskajiem līdzekļiem. Tomēr svarīgi ir ne tikai zināt, kas naudu tērēja, bet arī – kas to apguva. Šoreiz aplūkosim veiksmīgākos sabiedrisko attiecību (PR) iepirkumu uzvarētājus, lielāko ar PR saistīto iepirkumu un aģentūru iespējamo saikni ar politiskajiem spēkiem.

Kā mēs to izpētījām?

Lai noskaidrotu veiksmīgākos PR iepirkumu naudas guvējus, apkopojām datus par visu ministriju, to padotības iestāžu un padotības kapitālsabiedrību, kā arī Valsts kancelejas izsludinātajiem iepirkumiem sabiedrisko attiecību un reklāmas kampaņām laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada septembrim. Kampaņas gan īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem, gan daļēji vai pilnībā apmaksātas no Eiropas naudas. Kopējos tēriņos neiekļāvām "Rail Baltica" projekta (RBR 2020/08) izstādi – šajā gadījumā nebija iespējams nodalīt mārketinga budžetu no būvdarbu, plānošanas un citām izmaksām.

Datu analīzē ņēmām vērā arī tādus iepirkumus, kuros uzvarēja nevis viens uzņēmums, bet vairāki. Šajā rakstā tos apzīmēsim ar terminu "dalītie iepirkumi". Tā kā vairākos dalītajos iepirkumos nebija iespējams noskaidrot precīzu finansējuma sadalījumu starp uzvarētājiem, individuāli "uzvarēto" iepirkumu un dalīto iepirkumu finansējumu katram uzņēmumam aprēķinājām atsevišķi. Veiksmīgāko publiskās naudas apguvēju "Top 10" veidojām, balstoties uz individuāli "uzvarētajiem" iepirkumiem.

Kuri izcēla lielāko lomu?



No naskāko publiskās naudas apguvēju desmitnieka vien četrām aģentūrām ir izdevies iegūt vairāk par pusmiljonu eiro tikai individuāli uzvarētos iepirkumos vien. Desmitajā vietā ierindojas aģentūra "Deep White", kas individuāli PR iepirkumos spēja piesaistīt vairāk nekā 274 tūkstošus eiro. Bez tā aģentūra sadalīja vēl 1,47 miljonus iepirkumos, kuros bija vairāki uzvarētāji. Jāizceļ, ka šis uzņēmums no mūsu izveidotā "Top 10" spējis piesaistīt vislielāko naudu dalītajos iepirkumos. Visi pārējie topa dalībnieki dalītajos iepirkumos saņēmuši mazāk par pusmiljonu.



Devīto vietu ieņem SIA DUE ar 313 tūkstošiem eiro individuālajos un 40 tūkstošiem dalītajos iepirkumos. Tai seko SIA "Havas Creative" ar "uzvarētiem" 332 tūkstošiem individuāli un 439 tūkstošiem dalītajos iepirkumos. Tikpat lielu summu ar konkurentiem sadalījis uzņēmums "Repute", kam individuāli veicies nedaudz labāk – 375 tūkstoši eiro. Ārpus veiksmīgāko piecinieka palicis "Alpha Baltic Media" ar piesaistītiem 430 tūkstošiem eiro, paliekot bez dalītajiem iepirkumiem. Jānorāda, ka šim uzņēmumam atšķirībā no konkurentiem īpaši veicies ar pašvaldību iepirkumiem, taču caur tiem piesaistīto finansējumu kopsummā neieskaitījām. Paralēli ministriju konkursiem apkalpoti klienti Jelgavā, Jūrmalā, Daugavpilī, Ventspilī un Rīgā.

Piektā vieta – SIA "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības", kam maķenīt pietrūcis līdz pusmiljonam eiro. Individuāli "uzvarēti" 458 tūkstoši, papildus sadalīti 158 tūkstoši. "Koka medaļu" jeb ceturto vietu šajā topā iegūst SIA "McCann Rīga", kas šogad radošās izcilības festivālā "ADwards" atkārtoti ieguva titulu "Gada aģentūra". No partiju resoriem "McCann" izdevās piesaistīt 576 tūkstošus individuālajos iepirkumos un ar citiem sadalīt vēl 38 tūkstošus eiro. Trešā vieta un bronzas medaļa – SIA "Mediju tilts", kas Latvijā darbojas kopš pagājušā gadsimta. "Mediju tilts" kopš 2019. gada iepirkumos spējis iegūt vairāk nekā 747 tūkstošus, vēl 469 tūkstoši sadalīti ar konkurentiem dalītajos iepirkumos.

Sudraba medaļa ar individuāli "uzvarētiem" vairāk nekā 1,4 miljoniem eiro tiek mediju aģentūrai "Media House". Dalīto iepirkumu nav. Mediju aģentūras atšķiras no PR vai reklāmas aģentūrām ar to, ka to darbības pamatā nav reklāmu izstrāde. Pie šādām aģentūrām klienti lielākoties vēršas ar gatavu produktu, aģentūras uzdevums ir izstrādāt reklāmas izvietojuma stratēģiju un produktu pēc iespējas efektīvāk sadalīt dažādos reklāmas tirgos. Piemēram, zinot konkrētu kampaņas budžetu, izlemt, cik lielu daļu veidos radio reklāmas, cik televīzijas reklāmas, cik daudz reklamēsies internetā un kādos mediju kanālos reklāma parādīsies.

Čempionu titulu ministriju PR iepirkumu sacīkstēs iegūst SIA "PR Kvadrāts", kas tirgū labāk pazīstama kā "A.W. Olsen & Partners". Šai aģentūrai izdevies individuāli izcīnīt gandrīz pusotru miljonu eiro un vēl vairāk nekā 400 tūkstošus sadalīt. Īpaši veiksmīgs bija 2021. gads, kad SIA "PR Kvadrāts" apgrozījums bija nepilns 1,1 miljons, savukārt individuāli uzvarēto iepirkumu summas pārsniedza miljonu eiro. Nevar apgalvot, ka viss apgrozījums sastāvējis tikai no iepirkumu naudas, jo iespējamas situācijas, kad konkursā uzvarēts vienā gadā, bet summa izmaksāta citā. Tāpat iespējams, ka summas izmaksātas ilgākos laika posmos, sadalot maksājumus pa daļām. Taču nepārprotami ir tas, ka lielāko daļu apgrozījuma veidojusi iepirkumu nauda. Lielākais "uzvarētais" iepirkums pērn bijis Veselības ministrijas izsludinātais konkurss 630 tūkstošu eiro apmērā. Šī iepirkuma ietvaros veiktās aktivitātes noslēgsies vien 2023. gada vidū, tāpēc par to rezultātiem un atdevi spriest šobrīd ir pāragri. Otrs lielākais iepirkums - Labklājības ministrijas padotības iestādes – Valsts darba inspekcijas (VDI) izsludinātais konkurss 190 tūkstošu vērtībā ar nosaukumu "Sabiedrības izpratnes par darba aizsardzības jautājumiem veicināšanas pasākumu un komunikācijas kampaņas organizēšana ". Tās ietvaros tika izveidota arī kampaņas dziesma, kas astoņu mēnešu laikā vietnē "YouTube" savākusi nedaudz vairāk par 100 skatījumiem – vidēji nedaudz mazāk kā vienu skatījumu 2 dienās. DVI "Youtube" kontā dziesmai ir lielāki panākumi – kopš janvāra vairāk kā 2000 skatījumi jeb aptuveni 250 skatījumi mēnesī. Savukārt 40 sekunžu video rullītis, kur dzirdama šī dziesma, kopš janvāra sasniedzis 250 skatījumus.



Pirms un pēc 2021. gada uzņēmumam tik lielu naudu publiskajos iepirkumos nav izdevies uzvarēt.

Grandiozais VARAM iepirkums



Visā iepirkumu gūzmā izcēlās viens iepirkums, kas bija īpaši apjomīgs. Tas veidoja teju 75% no visiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) PR tēriņiem. Iepirkumu uzraudzības biroja datubāzē tas atrodams ar apzīmējumu "VARAM 2020/15". Tas ir visdārgākais ar PR saistītais iepirkums ne tikai konkrētajā ministrijā, bet visās pārbaudītajās iestādēs. Lai arī sākotnēji varētu šķist, ka milzīgais VARAM organizētais iepirkums varētu būt saistīts ar administratīvi teritoriālās reformas vai depozīta sistēmas ieviešanas kampaņām, šis nav tas gadījums. Iepirkuma nosaukums ir "Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi", un tā būtība ir "nodrošināt digitāli prasmīgas, modernas sabiedrības veidošanos" jeb iemācīt un aicināt sabiedrību lietot ministriju e-pakalpojumus, e-adresi, e-parakstu, eID utt.

Kas tikai šī iepirkuma ietvaros nav darīts – uzsāktas digitālo līderu mācības, izglītoti ministriju un padotības iestāžu darbinieki, rakstītas preses relīzes, uzrunātas nevalstiskās organizācijas, notikusi dalība dažādās konferencēs, televīzijas raidījumos, radio, veidotas reklāmas un komunikācijas kampaņas TV, radio, sociālajiem tīkliem un vēl, un vēl. Jānorāda, ka šis iepirkums lielākoties (85% apmērā) finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Tāpat skaidrs, ka šis nav klasisks PR iepirkums. Tajā iekļautas arī apmācības. Tomēr uzvarētāju vidū divi no trim uzņēmumiem pozicionē sevi kā sabiedrisko attiecību vai reklāmas aģentūru un pati iepirkuma būtība ir piesaistīt, uzrunāt cilvēkus un izskaidrot, kāpēc e-pakalpojumi būtu jāizmanto, tātad saistība ar sabiedriskajām attiecībām tur ir.

Iepirkums sastāv no vairāk nekā 30 līgumiem, un iepirkuma maksimālā summa ir vairāk nekā 1,1 miljons eiro, neskaitot PVN. Tas ir vairāku gadu projekts, kuru īstenot sāka 2021. gadā, un tas nav noslēdzies līdz pat šim brīdim. Tomēr nav tā, ka visa šī nauda nonākusi pie viena uzņēmēja, jo uzvarētāji bija vairāki. Šī projekta finansējumu dala trīs uzņēmumi – SIA "Deep White", SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA" un SIA MIXD.

SIA "Deep White" ierindojās līderu topa desmitajā vietā, bet pārējie divi uzņēmumi ir "jaunpienācēji". Augstskola RISEBA šī iepirkuma ietvaros uzņēmās apmācību izstrādes, organizēšanas un vadīšanas lomu, citi šīs SIA "uzvarētie" iepirkumi ir saistīti ar izglītības materiālu sagatavošanu, nevis sabiedriskajām attiecībām. SIA MIXD atbild par vizuālo materiālu izstrādi, bet SIA "Deep White" par komunikācijas kampaņas īstenošanu, pasākumu organizēšanu, sociālo tīklu ierakstiem, preses relīzēm un viedokļu rakstiem. Bez šī iepirkuma MIXD ir uzvarējusi tikai vēl vienā – par 41 tūkstoti eiro palīdzot izstrādāt izglītojošo kampaņu Valsts policijai. Taču nav tā, ka šis uzņēmums būtu atkarīgs no publiskās naudas – pagājušajā gadā apgrozīti gandrīz 36 miljoni eiro, kas ir pārliecinoši lielākais apgrozījums no mūsu apskatītajām aģentūrām.

Divdomīgie sakari



Apskatot aģentūras, kuras ieguvušas visvairāk naudas iepirkumos, nebija redzama tieša saikne starp kādu aģentūru un kādas partijas pārstāvētajām ministrijām. Tie, kas uzvarēja bieži, uzvarēja dažādu politisko spēku ministrijās un dažādu ministriju padotības iestādēs. Tomēr nolēmām pārbaudīt uzņēmumu valdes locekļu, īpašnieku un patiesā labuma guvēju iespējamo saikni ar kādu politisko spēku pēc diviem vienkāršiem kritērijiem. Pirmkārt, pārbaudījām ziedojumus partijām Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) datubāzē. Otrkārt, aplūkojām publiski pieejamo informāciju par šiem cilvēkiem.

Absolūtais vairums iesaistīto personu nebija ziedojis partijām, un, pēc publiski pieejamās informācijas, tām nebija nekādas saiknes ar kādu politisko spēku. Tomēr bija daži izņēmumi.

Ceturtās vietas ieguvēja SIA "McCann Rīga" kopš 2019. gada PR iepirkumos individuāli apguvusi vairāk nekā 576 tūkstošus eiro un vēl 38 tūkstošus eiro sadalījusi, ar citām aģentūrām uzvarot dalītos iepirkumos. Šī uzņēmuma patiesā labuma guvējs ir Ainārs Ščipčinskis, kurš kopš 2014. gada partijai "Latvijas attīstībai", kas ir daļa no politiskā spēka "Attīstībai/Par!" (A/P), ziedojis 80 000 eiro, vēl 5000 eiro ziedoti partiju apvienībai A/P. Pēc publiski pieejamās informācijas, viņa sieva ir 13. Saeimas deputāte Dace Rukšāne-Ščipčinska, kas ievēlēta no A/P saraksta. Ščipčinskis ir pastarpināti saistīts arī ar sabiedrisko attiecību aģentūru "Golin Riga" – viņš ir SIA MWG patiesā labuma guvējs. SIA MWG ir SIA "Golin Riga" līdzīpašniece 48,5% apmērā. Tomēr šai aģentūrai ar uzvarām iepirkumos tik labi nevedās. Uzvarēts vienā iepirkumā – Aizsardzības ministrijas, kuras vadībā ir tieši A/P ministrs. Lai arī summa ir pieklājīga – nepilni 440 tūkstoši, tā bija jāsadala ar vēl divām uzvarētāju aģentūrām.

Desmitās vietas ieguvēja SIA "Deep White" individuāli apguvusi 274 tūkstošus un sadalījusi teju pusotru miljonu eiro, ar citām aģentūrām uzvarot dalītos iepirkumos. Tās vienīgā valdes locekle, īpašniece un patiesā labuma guvēja ir Egle Klekere-Krekele, kas partijām ziedojusi nav, taču, pēc publiski pieejamās informācijas, ir dzīvesbiedre Gintam Knokam. Viņš 2019. gadā bijis aizsardzības ministra Arta Pabrika (A/P) padomnieks politiskās plānošanas jautājumos, bet darbu pametis personisku iemeslu dēļ. Šobrīd Knoka vārds redzams Rīgas domes darbinieku sarakstā. Viņš ir padomdevējs bezpartejiskajam Rīgas mēram Mārtiņam Staķim, kas Rīgas domē ievēlēts no A/P un "Progresīvo" apvienotā saraksta.

Politisko partiju ziedotāji atrodami arī SIA MIXD valdē. Šis uzņēmums līderu topā neiekļuva, jo individuāli guva tikai vienu iepirkumu 41 tūkstoša apmērā, taču MIXD piedalījās lielākajā PR iepirkumā, kur vairāk nekā miljonu eiro sadalīja ar augstskolu RISEBA un SIA "Deep White". MIXD valdes loceklis, īpašnieks un patiesā labuma guvējs ir Jānis Berķis. Pēc publiski pieejamās informācijas, viņš ir miljonāra Olafa Berķa dēls un Naura Berķa brālis. Kopš 2014. gada Jānis Berķis kopā ar savu tēvu un brāli ir ziedojis vairāk kā 220 tūkstošus eiro politiskajai partijai "Latvijas attīstībai". Lielāko PR iepirkumu, kurā uzvarēja arī SIA MIXD, rīkoja "Attīstībai/Par!" vadītā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kuras ministrs Artūrs Toms Plešs ir "Latvijas attīstībai" valdes līdzpriekšsēdētājs.

Nav publiski paziņots, ka par kādu no PR iepirkumiem KNAB būtu uzsācis lietu. Mūsdienās atklātās korupcijas shēmas ir krietni rafinētākas un garākas nekā šeit aprakstītās pazīšanās ķēdes, un "Delfi" aprēķini vēl neliecina, ka iepirkumi rīkoti negodīgi vai to rezultāti ir kā ietekmēti. Ir būtiski šos aprēķinus iekļaut plašākā kontekstā un saprast, vai šī kampaņu finansēšanas prakse neliecina par kādām sistēmiskām nejēdzībām. To kopā ar ekspertiem šķetināsim rakstu sērijas trešajā publikācijā.

