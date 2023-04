'Nav drošas un nav arī bezcerīgas' – Levita pārvēlēšanas iespējas vērtē Ijabs

"Viņas nav drošas un viņas nav arī bezcerīgas" – tā Valsts prezidenta Egila Levita pārvēlēšanas iespējas vērtēja Eiropas Parlamenta deputāts, politologs Ivars Ijabs (AP).

Viņš sacīja, ka Levitam jau šobrīd "ir 40+ balsis Saeimā", bet pārējiem Valsts prezidenta amata kandidātiem būs jāsāk šīs balsis vākt no nulles.

Tas, vai Levitam un viņa padomniekiem izdosies balsu skaitu "pārvilkt pāri 51", izšķirsies šajās nedēļās, viņš teica.

Jau rakstīts, ka Levits iepriekš izvairīgi atbildēja uz jautājumu, vai gatavs Valsts prezidenta amatu ieņemt atkārtoti. "TV3" raidījums "Nekā personīga" iepriekš ziņoja, ka Levits gan esot gatavs palikt amatā uz otru pilnvaru termiņu, taču viņam šobrīd neesot visu koalīcijas balsu Saeimā.

Valsts prezidenta vēlēšanas varētu piedalīties arī Uldis Pīlēns, Valdis Dombrovskis un Baiba Braže.

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks 31. maijā. Par 31.maiju kā datumu prezidenta vēlēšanām iepriekš vienojās Saeimas Prezidijs un Frakciju padome.

Atbilstoši likumam Valsts prezidenta amata kandidātu oficiālai pieteikšanai paredzēta nepilna nedēļa maija pirmajā pusē.

Tāpat ziņots, ka uzņēmējs un "Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts pēdējās Saeimas vēlēšanās Uldis Pīlēns pēc Lieldienām sola atklāt, vai kandidēs uz Valsts prezidenta amatu.

Kā iepriekš vēstīja "Latvijas Avīze", Pīlēns politikas kuluāros jau ilgstoši tiek apspriests kā viens no galvenajiem kandidātiem uz Valsts prezidenta amatu, taču AS līdz šim nav publiski atklājusi, vai viņu pieteiks amatam, vienlaikus uzsverot, ka tai būšot savs kandidāts, kas nebūs Levits.

Saeimas priekšsēdētājs un viens no AS līderiem Edvards Smiltēns laikrakstam apstiprinājis, ka AS ir piedāvājis savam premjera kandidātam Pīlēnam piedalīties Valsts prezidenta vēlēšanās, taču viņš vēl neesot devis atbildi. Pīlēns arī neesot vienīgais uzrunātais.