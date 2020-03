NBS gatavi sniegt atbalstu gan iekšlietu, gan veselības nozarei

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) atkārtoti apstiprinājis Nacionālo bruņoto spēku gatavību pēc pirmā pieprasījuma sniegt atbalstu veselības nozarei un Iekšlietu ministrijai (IeM) "Covid-19" vīrusa izplatības ierobežošanā, portālu "Delfi" informēja Aizsardzība ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins.

"Šajā brīdī visām valsts iestādēm un dienestiem ir jāstrādā kā vienotam veselumam, un bruņotie spēki tam ir gatavi," sacījis Pabriks.

AM informē, ka tā gan politiskajā, gan ekspertu līmenī ir pastāvīgā kontaktā ar IeM un Veselības ministriju, bet pagaidām šādu pieprasījumu ministrijas nav izteikušas, jo spēj tik galā ar saviem resursiem. Neraugoties uz to, tiklīdz šāda nepieciešamība parādīsies, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir gatavi sniegt atbalstu gan papildus pasākumu ieviešanai uz valsts robežas, gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

Tāpat NBS rīcībā ir materiāltehniskie resursi kā, piemēram, teltis, ģeneratori un transports, lai sniegtu atbalstu gan veselības, gan iekšlietu nozarei. NBS veiks apmācību izvēršanas infrastruktūras izveidē, lai spētu sniegt atbalstu, ja šāda vajadzība radīsies.

AM norāda, ka būtiski, ka šāds atbalsts notiek koordinēti ar Krīzes vadības padomes lēmumu, jo jau šobrīd NBS saņēmuši atbalsta pieprasījumus no vairākām pašvaldībām. Bet, ņemot vērā ārkārtējās situācijas raksturu, lēmumam par atbalsta sniegšanu arī reģionālā līmenī ir jābūt centralizētam, uzskata AM.

Portāls "Delfi" arī vēstīja, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis, lai ierobežotu "Covid-19" izplatību.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 20. martā ziņoja, ka inficēšanās ar "Covid-19" slimību ir apstiprināta vēl 25 cilvēkiem, līdz ar to kopējais saslimušo skaits Latvijā ir pieaudzis līdz 111 cilvēkiem.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.