NBS pirmo gadu atvērs četrus iesaukšanas centrus rezervistiem

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) šā gada augustā organizēs otro rezervista militārās pamatapmācības kursu, kuram gan pieteikšanās jau noslēgusies, taču tie Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri nepaguva mācībām pieteikties, to varēs izdarīt kādā no četriem iesaukšanas centriem, portāls "Delfi" uzzināja NBS.

Šogad pirmo gadu tiks izvērsti iesaukšanas centri Rīgā, Valmierā, Kuldīgā un Preiļos, kur varēs pieteikties tie Latvijas pilsoņi bez militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1).

Pieteikties varēs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – uz vietas tiks pārbaudīti personas dati. Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija un dos slēdzienu vai rezervists var uzsākt militārās apmācības kursu.

Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9, Valmierā, Meža ielā 12a un Kuldīgā, Liepājas ielā 31, iesaukšanas centri būs atvērti 22. un 23. jūlijā, bet Preiļos, Daugavpils ielā 34, centrs darbosies vienu dienu – 22. jūlijā.

Apmācības kursam varēja pieteikties līdz 17. jūlijam, atgādina NBS, norādot, ka mācības notiks no 6. līdz 28. augustam NBS Mācību vadības pavēlniecības Kājnieku skolā Alūksnē.

Sekmīgi apgūstot militārās pamatapmācības kursu, rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu, un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīru pienākumus.

Apmācības kursam NBS aicina pieteikties jauniešus vecumā no 18 gadiem, vidusskolu absolventus, studējošos, kuri vēlas saturīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, ar mērķi iepazīt militāro vidi un iespējams pēc militārās apmācības kursa beigšanas izvēlēsies veidot tālāko karjeru profesionālajā dienestā vai dienestā Zemessardzē.

Tāpat NBS aicina pieteikties Latvijas pilsoņus, kuri iepriekšējos gados mācījušies jaunsardzē vai apguvuši valsts aizsardzības mācības programmu, bet nav kļuvuši par rezerves karavīriem.

Tāpat mācībām aicināti pieteikties arī karavīri, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta vai zemessargi pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, un nav apguvuši pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī, kā arī civilos darbiniekus, kas strādā aizsardzības nozarē.

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas un sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna.

Savukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī.

Rezervisti apgūst pamatus šādās specialitātēs: radiostaciju sakarnieks, granātnieks – operators, ložmetējnieks, ložmetējnieka palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu.

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites.

Militārajai apmācībai nepieņems rezervistus, kuriem ir kriminālā sodāmība, rezervistus, kuri ir atvaļināti no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai kuri ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji, kā arī personas, kuri dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā.

Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru.

Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 31.50 eiro dienā. To izmaksās ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. Papildus, rezervisti saņems arī karavīra uzturdevu, kas ir 14 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu, atgādina NBS.