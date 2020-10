NBS saņem visas 2014. gadā parakstītajā līgumā paredzētās kāpurķēžu kaujas mašīnas

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir saņēmuši no Lielbritānijas visas 123 no 2014.gadā parakstītajā līgumā paredzētajām kaujas izlūkošanas kāpurķēžu mašīnām, taču Aizsardzības ministrija (AM) vēl gaida jaunajā līgumā iekļautās mašīnas, noskaidroja aģentūra LETA.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2014. gadā parakstītais līgums paredzēja kopumā 123 bruņutehnikas vienības, no kurām 116 ir modernizētas, bet septiņas ir bez kapitālā remonta – mehāniķu apmācīšanai. Pirmās mašīnas tika piegādātas 2015. gada rudenī.

2019. gadā ar Lielbritāniju tika parakstīts vēl viens līgums par papildus spēkratu iegādi. Šis līgums paredz, ka spēkratiem nav iepriekšējas modernizācijas, bet to plānots veikt Latvijā, skaidroja AM Preses nodaļā.

Lielbritānijas bruņotie spēki šīs bruņutehnikas vienības joprojām pakāpeniski izņem no savas aprites. Līdz šim saņemtas jau 25 no 82 bruņutehnikas vienībām, kuru modernizāciju veic NBS. Šī līguma gala termiņš ir 2022. gada beigas.

Saskaņā ar jauno līgumu vienas bruņutehnikas vienības izmaksas bez iepriekšējas modernizācijas ir aptuveni 13 220 eiro, norādīja ministrijā.

Jau ziņots, ka Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācijas projekts ir sadalīts vairākās kārtās un posmos.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2014. gadā noslēgtā līguma pamatsummu veidoja 123 platformu pilnīga atjaunošana un kapitālā remonta īstenošana, rezerves daļas un Latvijas speciālistu apmācība, kas kopā izmaksā 39,4 miljonus britu mārciņu (46,6 miljonus eiro).

Platformas aprīkotas ar modernu aprīkojumu – prettanku ieroču sistēmu "Spike", modernāko NATO klasificēto sakaru un komandvadības sistēmu. Papildus vēl esot jāplāno munīcija gan 30 milimetru lielgabalam-ložmetējiem, gan prettanku raķetes, gan ieroču apmācības simulators. Tādēļ kopējā iegādes summa veidojot 209 606 945 eiro.

Tāpat bruņutehnikai paredzēta infrastruktūras izbūve, tehnikas, ieroču un vadības sistēmu un tai paredzētās infrastruktūras uzturēšana un citi izdevumi. Līdz ar to kopējās mehanizācijas projekta izmaksas veido 249 514 638 eiro.

Šī nav vienīgā Latvijas armijas bruņutehnika. 2018. gada gada rudenī NBS saņēmuši visas 47 no Austrijas iegādātās lietotās pašgājējhaubices. Pirmās pašgājējhaubiču sistēmas NBS saņēma 2017. gada 1. oktobrī.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) iepriekš Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" atzina, ka Latvija no Austrijas varētu iegādāties vēl papildus haubices.

Patlaban turpinās darbs arī pie citiem vērienīgiem karatehnikas iepirkumiem – 6x6 bruņumašīnu un helikopteru piegādes.

Šogad 15. oktobrī Pabriks kopā ar Somijas aizsardzības ministru Anti Kaikonenu un uzņēmuma "Patria Land Oy" prezidentu Jusi Jarvinenu parakstīja līgumu par kopīgas 6x6 bruņumašīnu sistēmas pētniecību un izstrādi uz "Patria" transportlīdzekļu bāzes.

Plānots, ka jauno transportlīdzekļu izpētes fāze noslēgsies 2021. gada nogalē, pēc kā partnervalstis varēs sākt sarunas par jauno 6x6 bruņu transportlīdzekļu iegādi. Pirmās 6x6 transportlīdzekļu piegādes varētu notikt jau 2021. gadā.

Pabriks norādījis, ka bruņumašīnu piegādes varētu tikt veiktas aptuveni desmit gadu laikā, jo tehniku nevar saražot vienā gadā. Ja kvalitāte būs Latvijas armijas prasībām atbilstoša, tad mašīnas būtu paredzētas ne tikai Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei, bet arī visām četrām Zemessardzes brigādēm. Tas nozīmē, ka Latvijai kopumā būtu vajadzīgi vairāki simti šādu bruņumašīnu.

Savukārt 2018.gada septembrī Ministru kabinets atbalstīja četru helikopteru "Black Hawk" iegādi aptuveni 175 miljonu eiro vērtībā, slēdzot starpvaldību līgumu ar ASV. ASV līdzfinansējums veido 15,5 miljonus ASV dolāru.

2022. gada beigās tiks piegādāti pirmie divi helikopteri, bet 2023. gada beigās - atlikušie divi.