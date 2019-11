NDF un Broka aicina opozīciju atbalstīt Rīgas domes vadības atcelšanu

Rīgas domes Neatkarīgā deputātu frakcija (NDF), bloks "Rīgai" un neatkarīgā deputāte Baiba Broka oficiālā vēstulē aicina opozīcijas partijas atbalstīt visas domes vadības atcelšanu no amata, pastāstīja NDF frakcijas vadītājs Valērijs Petrovs.

Kā ziņots, otrdien, 19. novembrī, pēc koalīcijas partiju rosinājuma sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā lems par domes priekšsēdētāja vietnieka Vadima Baraņņika (NDF) atcelšanu no amata.

Petrovs skaidroja, ka ārkārtas domes sēdē otrdien juridiski nevar lemt par visas vadības noņemšanu, tāpēc NDF, bloks "Rīgai" un Broka nosūtījuši oficiālu vēstuli partijai "Vienotība", nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvemei un brīvībai/LNNK" (VL-TB/LNNK), "Latvijas attīstībai" un "Jaunajai konservatīvajai partijai" (JKP) ar aicinājumu rītdien neierasties uz sēdi, bet parakstīt rosinājumu rīkot citu ārkārtas sēdi, kurā lemtu par visas Rīgas domes vadības, tai skaitā, priekšsēdētāja vietnieka Vadima Baraņņika atcelšanu no amata.

Vēstulē skaidrots, ka Baraņņiku vēlas atcelt no amata, jo viņš kā Rīgas Centrāltirgus kapitāldaļu turētājs nav pagarinājis tirgum un iedzīvotājiem neizdevīgo nomas līgumu par Rūpniecības tirgu. Šis līgums esot uzspiests gan no "Saskaņas" vadības, gan pedējā laikā arī no Rīgas domes priekšsēdētāja Oļega Burova (GKR). Tāpat Baraņņiks atcēlis arī Rīgas Centrāltirgus valdi, kas vēlējās Rūpniecības tirgus nomas līguma pagarināšanu. Ar Baraņņika atbrīvošanu no amata "Saskaņa" cenšoties pārņemt Rīgas Centrāltirgus pārraudzību, lai pagarinātu minēto līgumu.

Vēstulē skaidrots, ka Rīgas domes ārkārtas sēde otrdien var notikt tikai tad, ja "Saskaņai" un GKR ar savām balsīm palīdzēs opozīcija.

"Tieši no opozīcijas pārstāvjiem būs atkarīgs, vai šāds "Saskaņas" un GKR plāns var izdoties, jo šobrīd "Saskaņaš" un GKR pārstāvētajai koalīcijai nepietiek balsu plāna realizācijai," teikts vēstulē.

NDF, bloks "Rīgai" un Broka aicina nepiedalīties otrdienas domes sēdē, bet aicina savākt parakstus par visas domes vadības - priekšsēdētāja un visu priekšsēdētāja vietnieku - atbrīvošanu no amata.

"Tas nozīmē, ka jau šobrīd opozīcija var sākt procesu visas Rīgas domes vadības atbrīvošanai no amatiem un nodrošināt to, ka pašreizējās domi vadošās partijas "Saskaņa" un GKR nevarēs pieņemt nevienu šaubīgu un pretēju rīdzinieku interesēm lēmumu. Tas faktiski dod iespēju jau trešdien, kad ir paredzēta kārtējā Rīgas domes sēde, pilnībā pārņemt kontroli pār Rīgas domē notiekošajiem procesiem, neiesaistoties "Saskaņas" un GKR piedāvātajās varas pārdales spēlītēs, kuru turpinājums ir paredzēts Rīgas domes 1. novembra ārkārtas sēdē," teikts vēstulē.

"Ja otrdien aiziet pozitīvais balsojums, atceļot Baraņņiku no amata, tas nozīmē, ka opozīcija atbalsta "Saskaņu"," teica Petrovs, norādot, ka viņi aicina opozīcijai kopā ar NDF, bloku "Rīgai" un Broku sasaukt ārkārtas sēdi, kurā garantē savas balsis domes vadības atlaišanai.

"Opozīcija vēl domā, kā rīkoties. Kas notiks tālāk, mēs noteikti redzēsim tikai rītdien," teica Petrovs.